Стъпка напред за Виктория Томова в световната ранглиста

Виктория Томова се изкачи с едно място в световната ранглиста по тенис за жени и заема 126-а позиция с 615 точки. През миналата седмица 30-годишната софиянка бе елиминирана от хърватката Антония Ружич в първия кръг на квалификациите на турнира в Нинбо, Китай.

Преди две седмици Томова преодоля британката Кейти Боултър в първия рунд на квалификациите в Ухан, след което българката загуби срещу рускинята Полина Кудерметова.

Арина Сабаленка (Беларус) остава начело на световната ранглиста на УТА с 10390 точки, следвана от Ига Швьонтек (Полша) с 8703, Коко Гоф (САЩ) със 7863, Аманда Анисимова (САЩ) с 5914 и Джесика Пегула (САЩ) с 5183. Джазмин Паолини и шампионката от Нинбо Елена Рибакина са зад тях след скок с две места, измествайки Мадисън Кийс (САЩ) до осмо.