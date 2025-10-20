Четири медала за България от Aura Cup в Загреб

Четири медала спечелиха българските състезателки от международния турнир по художествена гимнастика "Aura Cup" в Загреб (Хърватия).

Лора Христова завоюва първото си отличие от състезание на ФИГ при жените, след като взе бронз на финала на топка с 24.800 точки. Те се нареди също девета на обръч с 22.250 и девета в многобоя.

София Павлова се класира девета на финала на лента с оценка 21.200 точки, а в многобоя остана на 16-а позиция.

При жените категория Б Емма Кръстева се окичи с бронзов медал на обръч.

При девойките световната шампионка с ансамбъла на България Анания Димитров взе сребро на финала на бухалки с 24.200 точки, остана четвърта на топка, седма на обръч и осма в многобоя. Ивана Янкулова е 11-а в многобоя, пета на топка и седма на лента. Анания и личният й треньор Евелина Ананиева вече подготвят изцяло нова индивидуална програма.

Успех и за Алина Петрова, която спечели титлата при децата, родени през 2018 година.

В надпреварата участваха над 400 гимнастички от 11 държави.