Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Четири медала за България от Aura Cup в Загреб

Четири медала за България от Aura Cup в Загреб

  • 20 окт 2025 | 11:09
  • 184
  • 0
Четири медала за България от Aura Cup в Загреб

Четири медала спечелиха българските състезателки от международния турнир по художествена гимнастика "Aura Cup" в Загреб (Хърватия).

Лора Христова завоюва първото си отличие от състезание на ФИГ при жените, след като взе бронз на финала на топка с 24.800 точки. Те се нареди също девета на обръч с 22.250 и девета в многобоя.

София Павлова се класира девета на финала на лента с оценка 21.200 точки, а в многобоя остана на 16-а позиция.

При жените категория Б Емма Кръстева се окичи с бронзов медал на обръч.

При девойките световната шампионка с ансамбъла на България Анания Димитров взе сребро на финала на бухалки с 24.200 точки, остана четвърта на топка, седма на обръч и осма в многобоя. Ивана Янкулова е 11-а в многобоя, пета на топка и седма на лента. Анания и личният й треньор Евелина Ананиева вече подготвят изцяло нова индивидуална програма.

Успех и за Алина Петрова, която спечели титлата при децата, родени през 2018 година.

В надпреварата участваха над 400 гимнастички от 11 държави.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Кевин Пенев и Давид Иванов в топ 12 на три уреда след първия ден на квалификациите в Джакарта

Кевин Пенев и Давид Иванов в топ 12 на три уреда след първия ден на квалификациите в Джакарта

  • 19 окт 2025 | 19:31
  • 534
  • 0
Три титли и общо 5 медала за България от Балканското първенство в Белград

Три титли и общо 5 медала за България от Балканското първенство в Белград

  • 19 окт 2025 | 18:23
  • 660
  • 0
България спечели отборната титла при девойките на Балканското по художествена гимнастика

България спечели отборната титла при девойките на Балканското по художествена гимнастика

  • 18 окт 2025 | 20:16
  • 926
  • 0
Илиана Раева откри второто издание на турнира "Златните момичета - вчера, днес и завинаги"

Илиана Раева откри второто издание на турнира "Златните момичета - вчера, днес и завинаги"

  • 18 окт 2025 | 18:06
  • 573
  • 0
Жените с добра подиум тренировка преди Световното

Жените с добра подиум тренировка преди Световното

  • 18 окт 2025 | 17:14
  • 805
  • 0
Стилияна Николова с едно ново съчетание, Ева Брезалиева – с четири за новия сезон

Стилияна Николова с едно ново съчетание, Ева Брезалиева – с четири за новия сезон

  • 18 окт 2025 | 12:46
  • 482
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

  • 20 окт 2025 | 09:53
  • 9813
  • 23
Карлос Насар: Става все по-трудно да работя с федерацията, но правя всичко възможно да остана в България

Карлос Насар: Става все по-трудно да работя с федерацията, но правя всичко възможно да остана в България

  • 20 окт 2025 | 08:54
  • 4932
  • 14
Григор Димитров се срина с пет места

Григор Димитров се срина с пет места

  • 20 окт 2025 | 10:19
  • 2289
  • 0
Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

  • 20 окт 2025 | 07:52
  • 3489
  • 3
Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

  • 20 окт 2025 | 07:09
  • 2646
  • 1
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

  • 19 окт 2025 | 23:45
  • 28115
  • 9