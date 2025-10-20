Димитър Илиев прави всичко възможно да играе в дербито на Пловдив

На 1-ви ноември (събота), в Деня на будителите, дербито на Пловдив отново ще прикове вниманието на цяла България и най-вече на хората в града под тепетата. На “Лаута” ще се изправят един срещу друг вечните съперници Локомотив и Ботев, които обаче ще влязат в сблъсъка от коренно различни позиции и настроения.

“Смърфовете” обаче ще имат още един коз за битката с “жълто-черните”, а именно голямата легенда на клуба и лидер на отбора Димитър Илиев, който ще се завърне в стартовия състав, пише “Тема Спорт”.

Капитанът на “черно-белите” се контузи при равенството с Лудогорец в Пловдив и оттогава не е изиграл нито минута, тъй като се възстановяваше от получената травма, но се очаква треньорският щаб на “смърфовете” да го вдигне на крака за битката с Ботев.

Хубавата новина за опитния футболист е, че след консултация с гурото Тони Георгиев, той няма да се подлага на операция, а лечението ще бъде само медикаментозно – с инжекции.

Наскоро Илиев е натоварил повече своето коляно и това е довело в застой неговото възстановяване. Митко обаче категорично е изразил желание да помогне на своите съотборници в предстоящото дерби на Пловдив на 1-ви ноември.