Косич: Дисциплинирани сме и работим много добре

  • 17 окт 2025 | 22:21
Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич говори след победата на своя тим над Ботев (Враца). “Смърфовете” се наложиха с 3:0.

“Започнахме мн добре, първите 20 минути бяха отлични. Искахме да направим това, беше много важна победа за нас. Нашият футбол след 20 минути не беше това, което искахме. Искахме постоянно да го правим във всеки един мач. Дори след 3:0 те имаха възможности, така че трябваше да запазим нашия фокус.

Всеки мач е труден. Понякога е необходим късмет. Днес съм доволен, че успяхме да победим.

Нуждаем се от качество в този момент. Переа вкара много важни голове за нас. Искам да говоря за отбора обаче. Първото полувреме всички изнесоха много добро представяне.

Сега е по-трудно, защото нашите фенове са наистина голяма сила и се чувстваме добре у дома. Надявам се това да продължи.

Дисциплинирани сме и работим много добре. Справяме се добре и затова сме в добре позиция. Важно е да работим във всяка една тренировка и да даваме най-доброто, на което сме способни”, заяви Косич.

