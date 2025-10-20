Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Трима наши борци излизат в първия ден на Световното до 23 г.

Трима наши борци излизат в първия ден на Световното до 23 г.

  • 20 окт 2025 | 09:21
  • 296
  • 0
Трима наши борци излизат в първия ден на Световното до 23 г.

Трима наши борци излизат в първия ден на световното първенство до 23 г. в Нови Сад (Сърбия).

Кристиян Миленков, пети от световното за юноши тази година, очаква победителя от двубоя между Адхам Елсайед (Eгипет) и Ромео Беридзе (Грузия), призьор от европейско и световно до 23 г., при 63-килограмовите на класическия стил.

Азис Атанасов ще спори с казахстанеца Йелдос Камелов в категория до 77 кг. Съперникът му е шампион от азиатското първенство през 2023-а.

Ивайло Иванов (87) ще излезе срещу друг казахстанец - Максат Сайлау, втори на азиатското първенство този сезон.

Срещите стартират от 11 часа, полуфиналите са от 19 часа.

В първенството участие ще вземат близо 700 състезатели. Сред тях и медалисти от олимпийските игри в Париж, както и от последното световно първенство.

България ще бъде предимно с млад състав.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Тридневен юбилеен семинар по айкидо с гост-инструктор Курибаяши Таканори сенсей се проведе в София

Тридневен юбилеен семинар по айкидо с гост-инструктор Курибаяши Таканори сенсей се проведе в София

  • 19 окт 2025 | 18:38
  • 457
  • 0
Летисия Милева победи на старта на Европейското първенство по бокс за ученици

Летисия Милева победи на старта на Европейското първенство по бокс за ученици

  • 19 окт 2025 | 14:16
  • 581
  • 0
Съдията беше принуден да се намеси, след като един сумо борец претърпя инцидент с колана си /ВИДЕО/

Съдията беше принуден да се намеси, след като един сумо борец претърпя инцидент с колана си /ВИДЕО/

  • 19 окт 2025 | 08:15
  • 1659
  • 1
Легендарната Ронда отново тренира

Легендарната Ронда отново тренира

  • 19 окт 2025 | 08:02
  • 3811
  • 3
Българите останаха на крачка от нова квота във втория ден на квалификационния турнир за Световното по карате

Българите останаха на крачка от нова квота във втория ден на квалификационния турнир за Световното по карате

  • 18 окт 2025 | 20:38
  • 314
  • 0
Втора квота за България за Световното по карате

Втора квота за България за Световното по карате

  • 18 окт 2025 | 12:35
  • 803
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

  • 20 окт 2025 | 09:53
  • 3468
  • 3
Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 170577
  • 421
ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

  • 19 окт 2025 | 21:50
  • 37919
  • 40
Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

  • 20 окт 2025 | 07:52
  • 2808
  • 2
Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

  • 20 окт 2025 | 07:09
  • 2132
  • 1
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

  • 19 окт 2025 | 23:45
  • 26815
  • 7