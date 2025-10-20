Трима наши борци излизат в първия ден на Световното до 23 г.

Трима наши борци излизат в първия ден на световното първенство до 23 г. в Нови Сад (Сърбия).

Кристиян Миленков, пети от световното за юноши тази година, очаква победителя от двубоя между Адхам Елсайед (Eгипет) и Ромео Беридзе (Грузия), призьор от европейско и световно до 23 г., при 63-килограмовите на класическия стил.

Азис Атанасов ще спори с казахстанеца Йелдос Камелов в категория до 77 кг. Съперникът му е шампион от азиатското първенство през 2023-а.

Ивайло Иванов (87) ще излезе срещу друг казахстанец - Максат Сайлау, втори на азиатското първенство този сезон.

Срещите стартират от 11 часа, полуфиналите са от 19 часа.

В първенството участие ще вземат близо 700 състезатели. Сред тях и медалисти от олимпийските игри в Париж, както и от последното световно първенство.

България ще бъде предимно с млад състав.