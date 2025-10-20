Резултати от НХЛ

В нощта на 19-и срещу 20-и октомври (неделя срещу понеделник) се изиграха четири мача от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии на Лигата са Детройт Ред Уингс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдан Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Първите два мача се изиграха след полунощ. Ето техния краен резултат:

Вашингтон Кепиталс - Ванкувър Канъкс 3:4 (0:3 1:1 2:0)

Детройт Ред Уингс - Едмънтън Ойлърс 4:2 (0:0 3:1 1:1)

Другите два двубоя се състояха в рамките на новото денонощие. Ето как завършиха те:

Чикаго Блекхоукс - Анахайм Дъкс, след продължения// 2:1 (краен резултат); 1:1 (0:0 0:0 1:1) - в редовното време; 1:0 в продължението

Юта Мамът - Бостън Бруинс 3:2 (1:1 1:1 1:0)