Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 20 окт 2025 | 07:37
  • 703
  • 0
Резултати от НХЛ

В нощта на 19-и срещу 20-и октомври (неделя срещу понеделник) се изиграха четири мача от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии на Лигата са Детройт Ред Уингс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдан Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Първите два мача се изиграха след полунощ. Ето техния краен резултат:

Вашингтон Кепиталс - Ванкувър Канъкс 3:4 (0:3 1:1 2:0)

Детройт Ред Уингс - Едмънтън Ойлърс 4:2 (0:0 3:1 1:1)

Другите два двубоя се състояха в рамките на новото денонощие. Ето как завършиха те:

Чикаго Блекхоукс - Анахайм Дъкс, след продължения// 2:1 (краен резултат); 1:1 (0:0 0:0 1:1) - в редовното време; 1:0 в продължението

Юта Мамът - Бостън Бруинс 3:2 (1:1 1:1 1:0)

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Владимир Зографски завърши 14-и във втория старт в Хинценбах

Владимир Зографски завърши 14-и във втория старт в Хинценбах

  • 19 окт 2025 | 17:00
  • 496
  • 0
Алберт Попов: Винаги ще съм гладен за усещането да си победител

Алберт Попов: Винаги ще съм гладен за усещането да си победител

  • 19 окт 2025 | 13:20
  • 846
  • 2
Българите приключиха със Световната купа в Монреал

Българите приключиха със Световната купа в Монреал

  • 19 окт 2025 | 12:53
  • 407
  • 0
Поредно страхотно признание за Малена Замфирова

Поредно страхотно признание за Малена Замфирова

  • 19 окт 2025 | 11:48
  • 1133
  • 0
Колорадо срази Бостън в НХЛ

Колорадо срази Бостън в НХЛ

  • 19 окт 2025 | 11:15
  • 426
  • 0
Владимир Зографски зае 13-то място в първия старт в Хинценбах

Владимир Зографски зае 13-то място в първия старт в Хинценбах

  • 18 окт 2025 | 18:37
  • 570
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 165826
  • 404
ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

  • 19 окт 2025 | 21:50
  • 35716
  • 40
Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

  • 20 окт 2025 | 07:52
  • 1930
  • 1
Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

  • 20 окт 2025 | 07:09
  • 1326
  • 0
Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

  • 19 окт 2025 | 21:06
  • 59540
  • 20
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

  • 19 окт 2025 | 23:45
  • 24739
  • 7