Феликс Оже-Алиасим спечели титлата в Брюксел

Канадският тенисист Феликс Оже-Алиасим триумфира с титлата на тенис турнира в Брюксел, след като се наложи във финала над чеха Иржи Лехечка със 7:6 (2), 6:7 (6), 6:2 за близо 2 часа и 40 минути на терена.

Това беше осма титла за 25-годишния канадец, който затвърди чудесната си форма в края на сезона, след като достигна до полуфиналите на Откритото първенство на САЩ преди месец.

Мачът беше между двама перфектно сервиращи играчи, като нямаше нито един пробив в първите два сета. В първия сет Оже-Алиасим спаси три възможности за пробив в петия гейм, но след това в тайбрека направи два мини пробива, които бяха достатъчни за успеха.

Всичко се повтори и във втората част, като Оже-Алиасим имаше два мачбола при 6:4 във втория тайбрек - единият на свой сервис, но последните четири точки бяха на Лехечка, който изравни.

В третия сет Оже-Алиасим бе по-свеж, като първият пробив в мача той направи за 3:1, а след това направи още един за крайното 6:2, с което затвори мача.

Канадецът направи цели 17 аса срещу 10 за Лехечка. Чехът обаче имаше сериозно предимство при печелившите удари - 26:12. В крайна сметка по-стабилната игра на Оже-Алиасим при ретурите му осигури крайния успех.