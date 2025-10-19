Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски защити трофея от Суперкупата на България в здрава битка срещу Локо Авиа с Матей Казийски - на живо с награждаването и мненията след сблъсъка
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Феликс Оже-Алиасим спечели титлата в Брюксел

Феликс Оже-Алиасим спечели титлата в Брюксел

  • 19 окт 2025 | 20:40
  • 748
  • 0
Феликс Оже-Алиасим спечели титлата в Брюксел

Канадският тенисист Феликс Оже-Алиасим триумфира с титлата на тенис турнира в Брюксел, след като се наложи във финала над чеха Иржи Лехечка със 7:6 (2), 6:7 (6), 6:2 за близо 2 часа и 40 минути на терена.

Това беше осма титла за 25-годишния канадец, който затвърди чудесната си форма в края на сезона, след като достигна до полуфиналите на Откритото първенство на САЩ преди месец.

Мачът беше между двама перфектно сервиращи играчи, като нямаше нито един пробив в първите два сета. В първия сет Оже-Алиасим спаси три възможности за пробив в петия гейм, но след това в тайбрека направи два мини пробива, които бяха достатъчни за успеха.

Всичко се повтори и във втората част, като Оже-Алиасим имаше два мачбола при 6:4 във втория тайбрек - единият на свой сервис, но последните четири точки бяха на Лехечка, който изравни.

В третия сет Оже-Алиасим бе по-свеж, като първият пробив в мача той направи за 3:1, а след това направи още един за крайното 6:2, с което затвори мача.

Канадецът направи цели 17 аса срещу 10 за Лехечка. Чехът обаче имаше сериозно предимство при  печелившите удари - 26:12. В крайна сметка по-стабилната игра на Оже-Алиасим при ретурите му осигури крайния успех.

Следвай ни:

Още от Тенис

Джак Дрейпър заяви, че ATP трябва да преразгледа натоварения график

Джак Дрейпър заяви, че ATP трябва да преразгледа натоварения график

  • 19 окт 2025 | 16:06
  • 668
  • 0
Елена Рибакина спечели титлата в Нинбо

Елена Рибакина спечели титлата в Нинбо

  • 19 окт 2025 | 15:06
  • 1233
  • 0
Борис Начев и Никол Нунева триумфираха в Пазарджик

Борис Начев и Никол Нунева триумфираха в Пазарджик

  • 19 окт 2025 | 14:38
  • 975
  • 0
Янаки Милев достигна до полуфиналите в Испания

Янаки Милев достигна до полуфиналите в Испания

  • 19 окт 2025 | 13:56
  • 770
  • 0
Атанас Янков и Никол Бюлбюлева спечелиха регионално до 14 г. в Хасково

Атанас Янков и Никол Бюлбюлева спечелиха регионално до 14 г. в Хасково

  • 19 окт 2025 | 11:25
  • 540
  • 0
Монеке и Джокович споделиха обща снимка и зарадваха феновете на Звезда

Монеке и Джокович споделиха обща снимка и зарадваха феновете на Звезда

  • 19 окт 2025 | 11:05
  • 829
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 140753
  • 348
ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

  • 19 окт 2025 | 21:50
  • 17175
  • 16
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 88085
  • 271
Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

  • 19 окт 2025 | 21:06
  • 38920
  • 13
Хетафе 0:0 Реал Мадрид, шанс пред Мбапе

Хетафе 0:0 Реал Мадрид, шанс пред Мбапе

  • 19 окт 2025 | 22:00
  • 2584
  • 15
Гран При на САЩ във Формула 1: Верстапен поведе, следван от Леклер и Норис

Гран При на САЩ във Формула 1: Верстапен поведе, следван от Леклер и Норис

  • 19 окт 2025 | 21:46
  • 5763
  • 0