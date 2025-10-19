Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Агитката на "моряците" приветства шампионите по водна топка

Агитката на "моряците" приветства шампионите по водна топка

  • 19 окт 2025 | 19:46
  • 271
  • 0

Преди началото на футболната среща между Черно море и Левски на стадион "Тича", зрителите станаха свидетели на вълнуваща церемония. Под бурните аплодисменти и възгласите "Моряци юнаци", ватерполистите на Черно море излязоха на терена, за да покажат Суперкупата на България, която спечелиха само преди няколко дни.

"Моряците" триумфираха в епичен финал срещу градския си съперник КПС Спартак с убедителното 10:4. Това не е единственият успех за водния тим на Черно море този сезон – те завоюваха и шампионската титла в страната, отново след победа над Спартак. Двойният триумф е повод за гордост не само за клуба, но и за всички варненци.

Пламен Трендафилов

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 79554
  • 261
Светослав Дяков: Благоевград вече не е футболен град

Светослав Дяков: Благоевград вече не е футболен град

  • 19 окт 2025 | 15:43
  • 2546
  • 0
УЕФА отново даде мач от младежката Шампионска лига на Радослав Гидженов

УЕФА отново даде мач от младежката Шампионска лига на Радослав Гидженов

  • 19 окт 2025 | 14:34
  • 560
  • 0
Ясен Петров: Във футбола сме много разделени, а ни трябва обединение

Ясен Петров: Във футбола сме много разделени, а ни трябва обединение

  • 19 окт 2025 | 14:13
  • 1094
  • 1
Феновете на Левски изкупиха билетите за битката с Черно море

Феновете на Левски изкупиха билетите за битката с Черно море

  • 19 окт 2025 | 14:11
  • 2158
  • 3
ЦСКА изпрати легендата Иван Зафиров

ЦСКА изпрати легендата Иван Зафиров

  • 19 окт 2025 | 14:09
  • 14407
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 125111
  • 322
Локомотив (Сф) 0:0 ЦСКА 1948, голям пропуск на гостите

Локомотив (Сф) 0:0 ЦСКА 1948, голям пропуск на гостите

  • 19 окт 2025 | 20:30
  • 6925
  • 4
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 79554
  • 261
Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

  • 19 окт 2025 | 20:29
  • 24922
  • 66
Финал на efbet Суперкупа: Левски 1:1 Локомотив! Следете мача ТУК!

Финал на efbet Суперкупа: Левски 1:1 Локомотив! Следете мача ТУК!

  • 19 окт 2025 | 20:34
  • 18770
  • 4
Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

  • 19 окт 2025 | 19:55
  • 9899
  • 2