Агитката на "моряците" приветства шампионите по водна топка

Преди началото на футболната среща между Черно море и Левски на стадион "Тича", зрителите станаха свидетели на вълнуваща церемония. Под бурните аплодисменти и възгласите "Моряци юнаци", ватерполистите на Черно море излязоха на терена, за да покажат Суперкупата на България, която спечелиха само преди няколко дни.

"Моряците" триумфираха в епичен финал срещу градския си съперник КПС Спартак с убедителното 10:4. Това не е единственият успех за водния тим на Черно море този сезон – те завоюваха и шампионската титла в страната, отново след победа над Спартак. Двойният триумф е повод за гордост не само за клуба, но и за всички варненци.



Пламен Трендафилов