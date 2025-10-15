Популярни
  Каляри започва сътрудничество с две столични училища

  • 15 окт 2025 | 10:14
  • 279
  • 0
Италианският елитен футболен клуб Каляри започва сътрудничество с ученически футболен клуб Ботев (София), както и със столичните 57-о спортно училище "Св. Наум Охридски" и училище по математика "Питагор", съобщиха от училищните институции.

Представители на Каляри вече са в София за подписване на споразумението, което предвижда обмен на добри практики и прилагане на италианска методика за обучение по футбол на деца и юноши, подготовка на български спортни специалисти, както и реализиране на съвместни младежки и културни инициативи. 

Подобен контракт между спортен клуб от международен ранг и български училищни институции се подписва за първи път у нас. 

