Холгер Руне ще се подложи на операция на ахилеса

Датският тенисист Холгер Руне ще се подложи на операция следващата седмица за възстановяване на разкъсан ахилесов мускул, получен по време на полуфинала на турнира в Стокхолм.

Номер 11 в света водеше с 6:4, 2:2 срещу Юго Юмбер, когато трябваше да се откаже от мача, прибавяйки се към дългия списък от тенисисти, получили контузии този сезон.

"Ще мине известно време, преди да мога да стъпя отново на корта. Трудно е. Имах толкова много радост на корта в Стокхолм и е непоносимо да си помисля, че няма да усещам тази енергия известно време“, публикува 22-годишният тенисист в Instagram.

"Ахилесовият ми мускул е скъсан, което означава, че се нуждая от операция още следващата седмица, а оттук нататък - рехабилитация", добави той.