  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Владимир Зографски завърши 14-и във втория старт в Хинценбах

Владимир Зографски завърши 14-и във втория старт в Хинценбах

  • 19 окт 2025 | 17:00
Владимир Зографски завърши 14-и във втория старт в Хинценбах

Най-добрият български състезател Владимир Зографски се нареди на 14-а позиция във втория старт в Хинценбах (Австрия) от предпоследния кръг за сезона на лятната верига Гран при по ски скокове.

Зографски събра получи 220.1 точки след опити от 86.5 и 88.0 метра на малката шанца. В първото състезание в Хинценбах в събота българинът зае 13-о място.

Австриецът Ян Хьорл спечели състезанието с 241.5 точки (93.0 и 89.5 метра)

В генералното класиране на лятната Гран при след 10 от 11 състезания начело излезе германецът с Филип Раймунд с 410 точки. Сакутаро Кобаяши (Япония) заема втора позиция с 368, а трети е Никлас Бахлингер (Австрия) с 362 точки. Зографски се намира на 20-о място със 127 точки.

Финалите на веригата предстоят на 25 октомври на голямата шанца в Клингентал (Германия).

