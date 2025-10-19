Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Медведев най-после отново спечели титла

Медведев най-после отново спечели титла

  • 19 окт 2025 | 16:21
  • 713
  • 0
Медведев най-после отново спечели титла

Вторият поставен Даниил Медведев (Русия) спечели титлата на турнира по тенис на твърди кортове в Алмати (Казахстан) с награден фонд над 1 милиона долара.

Във финала Медведев се наложи над осмия в схемата Корентен Муте (Франция) със 7:5, 4:6, 6:3 за два часа и 38 минути игра.

За руския тенисист това беше първи трофей от май 2023 година насам, като оттогава загуби шест финала, а последният от тях бе през юни на турнира в Хале.

Финалът в Алмати беше и първи за Медведев на твърди кортове от Индиън Уелс през 2024-а. С победата си в Казахстан 29-годишният руснак вече има 21 титли на сингъл.

Муте поведе с ранен пробив в първия сет, но руснакът изравни за 4:4, а малко по-късно с втория си пробив в сета стигна до 7:5. Втората част започна по идентичен начин, а Даниил Медведев изравни за 3:3, но Корентен Муте този път веднага върна пробива и дръпна с 5:3, за да затвори сета при 6:4.

Медведев осъществи ключов пробив за преднина от 5:3 в решителния трети сет и приключи двубоя на свой сервис при първия си мачбол.

Снимки: Imago

