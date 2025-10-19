Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Борис Начев и Никол Нунева триумфираха в Пазарджик

Борис Начев и Никол Нунева триумфираха в Пазарджик

  • 19 окт 2025 | 14:38
  • 444
  • 0
Борис Начев и Никол Нунева триумфираха в Пазарджик

Българите Борис Начев при юношите и Никол Нунева при девойките спечелиха титлите на сингъл на турнира по тенис от категория J30 на ITF за юноши и девойки в Пазарджик.

В рамките на две седмици ТК Фаворит е домакин на две поредни състезания от календара на ITF, които са огромен шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

На финала на сингъл при юношите Борис Начев победи Алекса Постич (Сърбия) с 6:4, 7:5. На трето място се класираха българите Пламен Колев и Станислав Косев.

В спора за титлата при девойките Никол Нунева имаше преднина от 6:7(1), 6:3, 3:0 преди Карина Капузу (Румъния) да прекрати участието си в мача. На трето място се наредиха българките Андрея Глушкова и Александра Рангелова.

Мартин Бонев при юношите и Андрея Глушкова при девойките пък триумфираха с титлите в надпреварата на двойки.

Наградите на победителите връчи Димитър Георгиев, зам. министър на Министерство за младежта и спорта.

