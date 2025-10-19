Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА срещу последния в класирането - на живо от Добрич със съставите
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Янаки Милев достигна до полуфиналите в Испания

Янаки Милев достигна до полуфиналите в Испания

  • 19 окт 2025 | 13:56
  • 183
  • 0
Янаки Милев достигна до полуфиналите в Испания

Националът на България за купа "Дейвис" Янаки Милев се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Кастейон (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

Осмият в схемата Милев се наложи над поставения под номер 2 Максим Шазал (Франция) с 6:2, 6:4 за час и 44 минути.

Българинът взе пет поредни гейма от 1:2 до 6:2 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част стигна до пробив в седмия гейм, който му беше достатъчен, за да затвори мача.

За национала това беше трети пореден успех в надпреварата, а в спор за място на финала той ще играе по-късно днес срещу победителя от мача между номер 7 Диего Барето Санчес (Испания) и Игнасио Париска (Венецуела).

Милев за последно достигна до полуфиналите на сингъл на турнир от ITF в Куршумлийска Баня (Сърбия) през юли.

Следвай ни:

Още от Тенис

Феликс Оже Алиасим е на четвъртия си финал през сезона

Феликс Оже Алиасим е на четвъртия си финал през сезона

  • 19 окт 2025 | 09:21
  • 1085
  • 0
Синер победи Алкарас в шестия финал между двамата тази година

Синер победи Алкарас в шестия финал между двамата тази година

  • 19 окт 2025 | 05:52
  • 7325
  • 1
Джокович не успя да завърши малкия финал в Саудитска Арабия

Джокович не успя да завърши малкия финал в Саудитска Арабия

  • 19 окт 2025 | 01:27
  • 2478
  • 0
Янаки Милев постигна нова победа за деня и се класира за четвъртфиналите в Испания

Янаки Милев постигна нова победа за деня и се класира за четвъртфиналите в Испания

  • 18 окт 2025 | 20:52
  • 1150
  • 0
Каспер Рууд и Юго Юмбер достигнаха до финала в Стокхолм

Каспер Рууд и Юго Юмбер достигнаха до финала в Стокхолм

  • 18 окт 2025 | 20:43
  • 762
  • 0
Лехечка и Оже-Алиасим ще играят на финала в Брюксел

Лехечка и Оже-Алиасим ще играят на финала в Брюксел

  • 18 окт 2025 | 20:40
  • 513
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Добруджа и ЦСКА, Делова и Брахими стартират от първата минута

11-те на Добруджа и ЦСКА, Делова и Брахими стартират от първата минута

  • 19 окт 2025 | 13:51
  • 4407
  • 62
На полувремето: Комо 1:0 Ювентус, "бианконерите" нямат точен удар

На полувремето: Комо 1:0 Ювентус, "бианконерите" нямат точен удар

  • 19 окт 2025 | 14:19
  • 2526
  • 0
Ще затвърди ли Левски амбициите си срещу негостоприемните "моряци"?

Ще затвърди ли Левски амбициите си срещу негостоприемните "моряци"?

  • 19 окт 2025 | 07:05
  • 11601
  • 106
Левски се изправя срещу Локомотив в преследване на трета поредна efbet Суперкупа

Левски се изправя срещу Локомотив в преследване на трета поредна efbet Суперкупа

  • 19 окт 2025 | 07:57
  • 7220
  • 3
Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън

Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън

  • 19 окт 2025 | 08:00
  • 9615
  • 0
Ливърпул и Юнайтед влизат с колебания в дербито

Ливърпул и Юнайтед влизат с колебания в дербито

  • 19 окт 2025 | 07:32
  • 7935
  • 8