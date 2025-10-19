Атанас Янков и Никол Бюлбюлева спечелиха регионално до 14 г. в Хасково

Атанас Янков (ТК "Свиленград", гр.Свиленград) и Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) спечелиха първите места на Регионален турнир по тенис за юноши и девойки до 14 г. в Хасково. Надпреварата от календара на БФТенис се проведе на базата на ТК "Хасково 2015".

Във финала при юношите Атанас Янков (ТК "Свиленград", гр.Свиленград) победи Ерен Азис (ТК "Кърджали", гр.Кърджали) с 4:0, 1:4, 10-3. В мач за третото място Александър Малчанов (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) се наложи над Калоян Трифонов (ТК "Тича", гр.Варна) с 4:1, 4:2.

Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) спечели първото място при девойките. На второ място се класира Михаела Тодорова (ТК "Локо 98", гр.Пловдив), трета е Андреа Николова (ТК "Пазарджик", гр.Пазарджик), а четвърта Дарина Енчева (ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол).