  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Колорадо срази Бостън в НХЛ

Колорадо срази Бостън в НХЛ

  • 19 окт 2025 | 11:15
  • 221
  • 0
Колорадо срази Бостън в НХЛ

Нейтън Маккинън отбеляза две попадения, а Джош Менсън добави гол и асистенция за победа на Колорадо Аваланш с 4:1 срещу Бостън Брюинс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Отборът от Денвър е с най-много точки с 11, а Бостън е с шест след три поредни загуби.

Мартин Некас добави попадение на празна мрежа за Аваланш, а Артури Лехконен записа три асистенции. Скот Уеджууд пък направи 13 спасявания за отбора на Колорадо, който вкара голове с първите си два изстрела към вратата на гостите.

Джон Бийчър вкара за Брюинс, а Джереми Суейман отрази 34 удара при третото поредно поражение. Негативната серия стартира след три поредни в началото на сезона.

Каролина Хърикейнс е десет точки, след като Сет Джарвис бе точен в продължението за успех с 4:3 срещу Лос Анджелис Кингс. Капитанът Джордан Стаал се разписа два пъти, включително с гол номер 300 в кариерата си, а четвъртата шайба бе дело на Йеспери Котканиеми. Каролина е единственият отбор със 100-процентов актив след пет мача.

Вегас Голдън Найтс също е с десет точки, след като Марк Стоун записа четири точки при победата с 6:1 срещу Калгари Флеймс. Канадското дясно крило завърши с два гола и две асистенции, Мич Марнър добави други две попадения, а по веднъж се разписаха Иван Барбашов и Томаш Хертл.

Марк Шайфел отбеляза един гол при победа на Уинипег Джетс с 4:1 срещу Нешвил Предатърс и изпревари Блейк Уийлър на върха в клубната класация по точки с 813. Владислав Наместников и Нино Нидерайтер записаха по гол и асистенция, а четвъртото попадение бе дело на Логан Стенли.

