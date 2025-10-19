Популярни
Феликс Оже Алиасим е на четвъртия си финал през сезона

  19 окт 2025
Феликс Оже Алиасим е на четвъртия си финал през сезона

Феликс Оже-Алиасим се класира за четвъртия си финал през сезона на турнира от сериите АТР 250 в Брюксел, където сложи край на приказното представяне на белгийския състезател с уайлдкард Рафаел Колиньон.

Канадецът бе стабилен през целия двубой и спечели с 7-6(2), 6-4, като по този начин записа 40-та победа на ниво ATP за 2025 година. Най-силният му сезон до момента остава 2022 г., когато постигна 60 победи и се класира за Финалите на ATP.

25-годишният тенисист продължава да гони ново участие в престижния турнир в Торино и след успеха си в Брюксел вече е девети в класирането “Надпреварата за Торино” с 3070 точки, изоставайки с 415 точки от осмия Лоренцо Музети, който заема последното място, даващо право на участие.

Оже-Алиасим доминираше с агресивни удари от двете страни и успя да заглуши ентусиазираната белгийска публика, слагайки край на съпротивата на Колиньон. В неделя канадецът ще се бори за осмата си титла от тура и третата за сезона.

„Имах страхотен противник, вдъхновен от това, че играе у дома”, каза Оже-Алиасим, който спечели същия турнир през 2022 г., когато се провеждаше в Антверпен. „Знаех, че това може да е най-трудното ми изпитание през седмицата. Той играе отлично през последните седмици и месеци. Беше забавно и интензивно – истинско удоволствие да участвам. Остана ни още един мач утре.“

На финала Феликс ще срещне Иржи Лехечка, който за втора поредна година стига до решителния двубой на този турнир, след като победи французина Джовани Мпечи Перикар с 7-6(3), 7-6(7) за час и 32 минути.

„Винаги е трудно да се подготвиш за мачове като този“, каза Лехечка за съперника си. „Трябва да си концентриран на 100% при всяка точка, защото никога не знаеш какво ще последва. Той има изключително силен сервис. За мен най-важното беше да запазя концентрация при собствените си подавания и да чакам шансовете си.“

Лехечка ще изиграе шестия си финал от ниво ATP и третия за сезона, като ще се стреми към третата си титла в кариерата.

23-годишният чех, който вече е триумфирал на твърди кортове в Аделаида и Бризбън, е спечелил 15 от последните си 16 мача срещу съперници извън Топ 20 на ATP класацията.

