Синер победи Алкарас в шестия финал между двамата тази година

Яник Синер спечели демонстративния турнир “Сикс Кингс Слам” в Саудитска Арабия. В спора за титлата италианецът победи с 6:2, 6:4 големия си антагонист Карлос Алкарас в “АНБ Арена” в саудитската столица Рияд само за 73 минути.

Двамата запазиха тенденцията да играят атрактивни двубои, като Алкарас реализира 4 аса, а Синер — 3. Испанецът обаче направи цели три двойни грешки, но и спаси цели 7 от 10 опита на съперника си за пробив.

What a week 🏆 Loved playing here, incredible atmosphere, and always a pleasure to share the court with you, @carlosalcaraz 🤝🏻 Thank you all for the support ❤️ #SixKingsSlam @RiyadhSeason pic.twitter.com/Opm04kswhC — Jannik Sinner (@janniksin) October 18, 2025

В първия сет Синер беше унищожителен и в рамките на шест гейма загуби само един. Така при 1:5 откриващата част остана да се доиграе само за протокола и двамата си размениха по още един гейм, с което италианецът поведе.

Sinner d. Carlos Alcaraz 6-2 6-4



Jannik wins the Six Kings Slam for the 2nd year in a row.



There were no holes in his game whatsoever today.



Serve and return were simply untouchable.



Movement was suffocating.



His groundstrokes and even his volleys were just incredible.… pic.twitter.com/1pkFM5r1E8 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 18, 2025

Втората част бе доста по-оспорвана, като тя вървеше гейм за гейм до 3:2 в полза на Алкарас, когато неговият съперник взе нещата в свои ръце и наниза три поредни гейма. Така нещата изглеждаха почти невъзможни за испанеца, който успя до края да вземе само още един гейм, а Синер затвори и втората част в своя полза с 6:4.

JANNIK SINNER DEFEATS CARLOS ALCARAZ IN STRAIGHT SETS #AlcarazSinner pic.twitter.com/sLJAceaoHf — Netflix (@netflix) October 18, 2025

Това бе общо шестият финал, който двамата съперници изиграха през 2025 г. Алкарас имаше пълна доминация и спечели четири от тях — “Мастърс”-а в Рим и турнира в Синсинати, както и двата турнира от “Големия шлем” — “Ролан Гарос” и US Open. Синер също взе една титла от “Шлема” след успеха си на “Уимбълдън”. Интересното е, че двамата се срещнаха точно преди година — на 19.10.2024 г. — отново на финала на демонстративния турнир в Саудитска Арабия. Тогава Синер отново спечели, но в малко по-оспорван двубой, който взе след 6:7(5), 6:3, 6:3 за 2 часа и 21 минути.