Синер победи Алкарас в шестия финал между двамата тази година

Яник Синер спечели демонстративния турнир “Сикс Кингс Слам” в Саудитска Арабия. В спора за титлата италианецът победи с 6:2, 6:4 големия си антагонист Карлос Алкарас в “АНБ Арена” в саудитската столица Рияд само за 73 минути.
Двамата запазиха тенденцията да играят атрактивни двубои, като Алкарас реализира 4 аса, а Синер — 3. Испанецът обаче направи цели три двойни грешки, но и спаси цели 7 от 10 опита на съперника си за пробив.
В първия сет Синер беше унищожителен и в рамките на шест гейма загуби само един. Така при 1:5 откриващата част остана да се доиграе само за протокола и двамата си размениха по още един гейм, с което италианецът поведе.
Втората част бе доста по-оспорвана, като тя вървеше гейм за гейм до 3:2 в полза на Алкарас, когато неговият съперник взе нещата в свои ръце и наниза три поредни гейма. Така нещата изглеждаха почти невъзможни за испанеца, който успя до края да вземе само още един гейм, а Синер затвори и втората част в своя полза с 6:4.
Това бе общо шестият финал, който двамата съперници изиграха през 2025 г. Алкарас имаше пълна доминация и спечели четири от тях — “Мастърс”-а в Рим и турнира в Синсинати, както и двата турнира от “Големия шлем” — “Ролан Гарос” и US Open. Синер също взе една титла от “Шлема” след успеха си на “Уимбълдън”. Интересното е, че двамата се срещнаха точно преди година — на 19.10.2024 г. — отново на финала на демонстративния турнир в Саудитска Арабия. Тогава Синер отново спечели, но в малко по-оспорван двубой, който взе след 6:7(5), 6:3, 6:3 за 2 часа и 21 минути.