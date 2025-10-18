Каспер Рууд и Юго Юмбер достигнаха до финала в Стокхолм

Вторият поставен Каспер Рууд (Норвегия) и четвъртият в схемата Юго Юмбер (Франция) се класираха за финала на турнира по тенис на твърди кортове в Стокхолм (Швеция) от сериите АТP 250 с награден фонд 707 хиляди евро. Рууд преодоля третия поставен Денис Шаповалов от Канада с 6:3, 6:4 в полуфинален мач, продължил час и 20 минути. За норвежецът това ще бъде трети финал за годината.

Той взе аванс от 3:1 и 5:2 в първия сет, за да го затвори при 6:3, а във втората част поведе с 5:3 и реализира четвъртия си мачбол за крайното 6:4.

Юмбер достигна до битката за титлата след 4:6, 2:2 и отказване на водача в схемата Холгер Руне (Дания), който изглежда контузи ахилеса на левия си крак и травмата не му позволи да продължи двубоя.

Френският тенисист се класира за втория си финал за 2025-а.