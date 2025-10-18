Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Лехечка и Оже-Алиасим ще играят на финала в Брюксел

Лехечка и Оже-Алиасим ще играят на финала в Брюксел

  • 18 окт 2025 | 20:40
  • 186
  • 0
Лехечка и Оже-Алиасим ще играят на финала в Брюксел

Чехът Иржи Лехечка и канадецът Феликс Оже-Алиасим ще си оспорват утре титлата на тенис турнира в Брюксел АТP250 на твърди кортове с награден фонд повече от 700 хиляди евро.

Лехечка победи французина Джовани Мпечи-Перикар след два тайбрек - 7:6 (3), 7:6 (7) в първия полуфинал за дена. В мача нямаше нито един пробив между двамата състезатели, които изпълняват отлично сервис и всичко се реши от по-здравите нерви на чеха в двата тайбрека. Мпечи-Перикар записа 19 аса от сервис срещу 11 за Лехечка, но французинът направи три пъти повече непредизвикани грешки - 12 срещу 4.

Във втория полуфинал Оже-Алисиам надигра представителя на домакините Рафаел Колиньон със 7:6 (2), 6:4. Мачът също бе много оспорван, като канадецът направи само един пробив във втория сет, който бе достатъчен за крайната победа.

Следвай ни:

Още от Тенис

Медведев е само на победа от прекъсване на сушата

Медведев е само на победа от прекъсване на сушата

  • 18 окт 2025 | 16:01
  • 1125
  • 0
Росица Денчева приключи на 1/4-финалите в Италия

Росица Денчева приключи на 1/4-финалите в Италия

  • 18 окт 2025 | 15:52
  • 502
  • 0
Елизара Янева спечели първа титла на двойки в кариерата си

Елизара Янева спечели първа титла на двойки в кариерата си

  • 18 окт 2025 | 15:49
  • 387
  • 0
Динко Динев отпадна на полуфиналите в Кигали

Динко Динев отпадна на полуфиналите в Кигали

  • 18 окт 2025 | 15:45
  • 293
  • 0
Глушкова загуби на полуфиналите в Ираклион

Глушкова загуби на полуфиналите в Ираклион

  • 18 окт 2025 | 15:35
  • 320
  • 0
Лейла Фернандес и Тереза Валентова ще играят за титлата в Осака

Лейла Фернандес и Тереза Валентова ще играят за титлата в Осака

  • 18 окт 2025 | 12:38
  • 376
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 19:27
  • 40620
  • 160
Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

  • 18 окт 2025 | 20:59
  • 22448
  • 11
Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

  • 18 окт 2025 | 20:42
  • 5350
  • 2
Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

  • 18 окт 2025 | 19:10
  • 34444
  • 119
Фулъм 0:1 Арсенал, пропуск на Гьокереш

Фулъм 0:1 Арсенал, пропуск на Гьокереш

  • 18 окт 2025 | 19:30
  • 8117
  • 13
Янтра 2:1 Локомотив (Горна Оряховица), Георги Колев намали

Янтра 2:1 Локомотив (Горна Оряховица), Георги Колев намали

  • 18 окт 2025 | 21:05
  • 2934
  • 3