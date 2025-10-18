Лехечка и Оже-Алиасим ще играят на финала в Брюксел

Чехът Иржи Лехечка и канадецът Феликс Оже-Алиасим ще си оспорват утре титлата на тенис турнира в Брюксел АТP250 на твърди кортове с награден фонд повече от 700 хиляди евро.

Лехечка победи французина Джовани Мпечи-Перикар след два тайбрек - 7:6 (3), 7:6 (7) в първия полуфинал за дена. В мача нямаше нито един пробив между двамата състезатели, които изпълняват отлично сервис и всичко се реши от по-здравите нерви на чеха в двата тайбрека. Мпечи-Перикар записа 19 аса от сервис срещу 11 за Лехечка, но французинът направи три пъти повече непредизвикани грешки - 12 срещу 4.

Във втория полуфинал Оже-Алисиам надигра представителя на домакините Рафаел Колиньон със 7:6 (2), 6:4. Мачът също бе много оспорван, като канадецът направи само един пробив във втория сет, който бе достатъчен за крайната победа.