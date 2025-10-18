Популярни
Руи Мота: Не сме щастливи днес

  • 18 окт 2025 | 20:00
  • 1928
  • 5
Наставникът на Лудогорец Руи Мота не бе доволен от представянето на тима при равенството 1:1 при домакинството на Спартак (Варна). Специалистът е на мнение, че не могат да се извадят позитиви от играта на тима в днешния двубой.

“Не мога да бъда щастлив с тази игра. Първите 45 минути ги дадохме на противника. Спартак е много добре организиран отбор и трябваше да отбележим през първата част. След почивката променихме системата и имахме достатъчно положения да спечелим, но ги пропиляхме. Няма никакви позитиви за нас днес. Футболистите знаеха, че ще е труден този двубой. Знаеха, че е трудно след пауза за мачовете за националните отбори. Не сме щастливи, днес загубихме две точки и това е наша вина. Предстои ни тежък период с доста мачове”, каза Мота.

