Божил Колев представи автобиографичната си книга в Добрич

Легендата на български футбол Божил Колев представи автобиографичната си книга "От Черно море и ЦСКА до световния футбол" в Регионална библиотека "Дора Габе" в Добрич. Срещата събра фенове от клуба на ЦСКА в добруджанския град, пише БТА.

Колев разказа, че от много малък е започнал да играе в детския отбор на Черно море. Детството си той определи като много трудно. Божил Колев разказа, че идеята за написването на неговата книга дошла по време на събирания с негови приятели.

Представиха биографията на Божил Колев

"В целия си спортен път, където сме ходили в чужбина, винаги съм си купувал списания, вестници и те помогнаха също много в написването на книгата. Преди мачове съм събирал всякакви материали. Една година всяка вечер след работа журналистът Илиян Атанасов идваше вкъщи и събирахме материали, коригираме и написахме различни случки, проследяващи моята спортна кариера", спомни си футболистът.

Христо Стоичков уважи Божил Колев

Божил Колев е една от емблемите на българския футбол. Легенда на Черно море и ЦСКА. С националния отбор на България участва на Световното първенство през 1974 година в Германия. Колев е петкратен шампион на България с ЦСКА, записал за "армейците" 319 мача и впечатляващите 77 гола. Бил е и помощник на националния селекционер Христо Бонев на финалите на Световното първенство през 1998 г., треньор на ЦСКА, на кипърските Омония (Никозия) и Неа Саламис Фамагуста, играещ треньор в родния си отбор и старши треньор на Черно море и Добруджа.