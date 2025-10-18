Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Новак Джокович се класира за Финалите на АТP в Торино

  • 18 окт 2025 | 18:30
  • 940
  • 0
Сърбинът Новак Джокович се класира за Финалния турнир на Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP), съобщиха от пресслужбата на организацията пред агенция ТАСС. Джокович се класира за турнира за 18-ти път, изравнявайки рекорда на швейцареца Роджър Федерер. Сръбският тенисист участва в надпреварата 16 пъти, преди да се оттегли от турнира през 2024-а поради контузия.

Федерер игра в 17 пъти в турнира, като се оттегли от събитието през 2020 година.

38-годишният Новак Джокович е пети в световната ранглиста на АТP. Той има 100 титли от турнирите на ниво АТP, включително рекордните 24 титли от Големия шлем при мъжете. Сърбинът е олимпийски шампион (2024), бронзов медалист от Олимпийските игри (2008) и носител на Купа Дейвис (2010). Той държи рекорда за най-много седмици, прекарани на върха в ранглистата (428).

Финалите на ATP през 2025 година ще се проведат от 9 до 16 ноември в Торино (Италия). Преди това испанецът Карлос Алкарас и италианецът Яник Синер също се класираха за събитието. Синер спечели турнира през 2024-а.

Снимки: Imago

