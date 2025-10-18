Жените с добра подиум тренировка преди Световното

Двукратната европейска сребърна медалистка на прескок Валентина Георгиева, бронзовата медалистка на греда от Световната купа във Варна Никол Стоименова и Виктория Венциславова направиха добра подиум тренировка преди началото на Световното първенство по спортна гимнастика. Българките изпробваха уредите в “Индонезия Арена“ в Джакарта.

“Момичетата се представиха сравнително добре. Постепенно свикват със залата, уредите и часовата разлика. Смятам, че до началото на състезанието ще се сработят“, сподели след тренировката Филип Янев, личен треньор на Валентина Георгиева.