  2. Гимнастика
  Жените с добра подиум тренировка преди Световното

Жените с добра подиум тренировка преди Световното

  • 18 окт 2025 | 17:14
  • 324
  • 0
Жените с добра подиум тренировка преди Световното

Двукратната европейска сребърна медалистка на прескок Валентина Георгиева, бронзовата медалистка на греда от Световната купа във Варна Никол Стоименова и Виктория Венциславова направиха добра подиум тренировка преди началото на Световното първенство по спортна гимнастика. Българките изпробваха уредите в “Индонезия Арена“ в Джакарта.

“Момичетата се представиха сравнително добре. Постепенно свикват със залата, уредите и часовата разлика. Смятам, че до началото на състезанието ще се сработят“, сподели след тренировката Филип Янев, личен треньор на Валентина Георгиева.

