Янаки Милев стартира с победа на сингъл в Испания

Националът на България за купа "Дейвис" Янаки Милев се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Кастейон (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара. Милев победи испанския квалификант Роберт Вацка с 6:2, 4:6, 10:1 за час и 39 минути. В спор за място на четвъртфиналите българинът ще играе срещу друг испанец Педро Роденас, който се наложи над българина Леонид Шейнгезихт с 6:3, 6:3 за час и 33 минути.

Надпреварата трябваше да стартира на 13 октомври, но лошото време обърка програмата. Така Милев ще трябва да изиграе още една среща днес.

Милев и Йон Шперле (Германия) бяха поставени под номер 1 в схемата на двойки, но мачовете няма да се състоят изобщо.