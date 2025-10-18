Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Янаки Милев стартира с победа на сингъл в Испания

Янаки Милев стартира с победа на сингъл в Испания

  • 18 окт 2025 | 17:07
  • 293
  • 0
Янаки Милев стартира с победа на сингъл в Испания

Националът на България за купа "Дейвис" Янаки Милев се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Кастейон (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.  Милев победи испанския квалификант Роберт Вацка с 6:2, 4:6, 10:1 за час и 39 минути. В спор за място на четвъртфиналите българинът ще играе срещу друг испанец Педро Роденас, който се наложи над българина Леонид Шейнгезихт с 6:3, 6:3 за час и 33 минути.

Надпреварата трябваше да стартира на 13 октомври, но лошото време обърка програмата. Така Милев ще трябва да изиграе още една среща днес.

Милев и Йон Шперле (Германия) бяха поставени под номер 1 в схемата на двойки, но мачовете няма да се състоят изобщо.

