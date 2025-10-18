Андрея Глушкова стана шампионка на двойки в Пазарджик

Андрея Глушкова триумфира с титлата на двойки при девойките на турнира по тенис от категория J30 на ITF за юноши и девойки в Пазарджик. В рамките на две седмици ТК Фаворит е домакин на две поредни състезания от календара на ITF. Тези турнири са огромен шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

На финала на двойки при девойките Андрея Глушкова и Карина Капузу (Румъния) победиха Ана Лазар (Румъния) и Ейлюл Асяйълмаз (Турция) с 6:3, 6:4.

Борис Начев при юношите и Никол Нунева при девойките се класираха за финалите на сингъл.

В изцяло български полуфинал при юношите Борис Начев победи Пламен Колев с 6:2, 6:2. В спор за титлата утре Начев ще играе срещу Алекса Постич (Сърбия), който елиминира с 6:4, 6:4 Станислав Косев.

В изцяло български полуфинал при девойките Никол Нунева се наложи с 6:4, 6:1 над Андрея Глушкова. На финала Нунева излиза срещу Карина Капузу (Румъния), която победи със 7:5, 6:2 Александра Рангелова.