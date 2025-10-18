Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ивица Вукотич пред Sportal.bg - за мача с Левски и цялостната картинка в първенството

Ивица Вукотич пред Sportal.bg - за мача с Левски и цялостната картинка в първенството

  • 18 окт 2025 | 16:47
  • 420
  • 0

Отборът на Миньор 2015 победи с 82-76 Левски в мач от третия кръг на Sesame НБЛ, изиграл се днес в столичната зала "Триадица", а старши треньорът на перничани Ивица Вукотич коментира успеха пред камерата на Sportal.bg.

Баскетболният специалист говори за случиото се на паркета и какво направи неговият тим, за да обърне резултата в своя полза, както и до каква степен се отразиха многото бързи нарушения на гарда Лъчезар Тошков на Миньор.

Той направи обобщение и на случващото се в лигата до момента през първите три кръга, както и анализира играта на "чуковете".

Интервюто на Ивица Вукотич, вижте в нашето видео!

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Миньор обърна Левски драматично през второто полувреме

Миньор обърна Левски драматично през второто полувреме

  • 18 окт 2025 | 15:15
  • 5838
  • 6
Локомотив Пловдив и Шумен ще се надлъгват за първа победа в Sesame НБЛ

Локомотив Пловдив и Шумен ще се надлъгват за първа победа в Sesame НБЛ

  • 18 окт 2025 | 07:10
  • 824
  • 0
Резултати от мачовете в Евролигата

Резултати от мачовете в Евролигата

  • 17 окт 2025 | 23:59
  • 3920
  • 0
Сладка победа за Апоел в луд мач с Париж

Сладка победа за Апоел в луд мач с Париж

  • 17 окт 2025 | 23:54
  • 4437
  • 0
Две тежки контузии белязаха мача Анадолу Ефес - Панатинайкос

Две тежки контузии белязаха мача Анадолу Ефес - Панатинайкос

  • 17 окт 2025 | 22:50
  • 5817
  • 0
Български национал е MVP след суперсблъсъка в Белград

Български национал е MVP след суперсблъсъка в Белград

  • 17 окт 2025 | 22:11
  • 5992
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:1 Спартак (Варна), Шанде откри

Лудогорец 0:1 Спартак (Варна), Шанде откри

  • 18 окт 2025 | 18:00
  • 5919
  • 15
Ботев и Славия не решиха битката помежду си на терена, остава тази извън него

Ботев и Славия не решиха битката помежду си на терена, остава тази извън него

  • 18 окт 2025 | 16:54
  • 21847
  • 31
Левски срази Берое и е на финал на efbet Суперкупа

Левски срази Берое и е на финал на efbet Суперкупа

  • 18 окт 2025 | 17:35
  • 7561
  • 1
Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

  • 18 окт 2025 | 15:42
  • 47155
  • 14
Барселона 1:1 Жирона, куп положения пред Шчесни

Барселона 1:1 Жирона, куп положения пред Шчесни

  • 18 окт 2025 | 17:15
  • 6091
  • 21
Манчестър Сити 0:0 Евертън

Манчестър Сити 0:0 Евертън

  • 18 окт 2025 | 18:05
  • 3764
  • 1