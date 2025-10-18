Ивица Вукотич пред Sportal.bg - за мача с Левски и цялостната картинка в първенството

Отборът на Миньор 2015 победи с 82-76 Левски в мач от третия кръг на Sesame НБЛ, изиграл се днес в столичната зала "Триадица", а старши треньорът на перничани Ивица Вукотич коментира успеха пред камерата на Sportal.bg.

Баскетболният специалист говори за случиото се на паркета и какво направи неговият тим, за да обърне резултата в своя полза, както и до каква степен се отразиха многото бързи нарушения на гарда Лъчезар Тошков на Миньор.

Той направи обобщение и на случващото се в лигата до момента през първите три кръга, както и анализира играта на "чуковете".

Интервюто на Ивица Вукотич, вижте в нашето видео!