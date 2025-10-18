Димитър Кузманов загуби полуфинала си на "Чаланджър”-а в Гърция

Българинът Димитър Кузманов не успя да достигне осми финал в кариерата си на ниво "Чаланджър", след като отстъпи с 2:6, 6:2, 2:6 на чешкия тийнейджър Максим Мърва в двубой от турнира по тенис за мъже на твърди кортове в Херсонисос (Гърция). Той е с награден фонд 54 хиляди евро.

Мърва, на 18 години, е шампион на двойки за юноши от откритото първенство по тенис на САЩ през 2024.

Кузманов изигра слаб първи сет, в който спечели само 44% от разиграванията си на първи сервис и не успя да спре нито един от двата шанса на съперника за пробив. Мърва стигна до такива в петия и седмия гейм, след което сложи край на частта на собствено подаване и първи сетбол.

Втората част бе далеч по-хаотична. Двамата направиха по един пробив на старта, а Кузманов нанесе важен удар в следващите два гейма. Той първо защити четири разигравания за брейк на чеха, след което сам се възползва от своите четири и поведе с 3:1. Българинът доминираше до края и спечели с 6:2, а Мърва не успя да вземе гейм на собствен сервис.

Кузманов не само не успя да продължи серията си в третия сет, а и ролите на двамата се обърнаха. Чехът записа пробиви в четирите сервис-гейма на Кузманов и спечели собственото си подаване за 2:0 и 6:2 за победа в рамките на два часа и 14 минути.

Мърва ще играе финал с 446-ия в света Хари Уендълкен, който надви с 6:2, 6:4 испанеца Иняки Монтес-Де Ла Торе. Двамата играят за първа титла в сериите "Чаланджър" и са разделени само от 28 позиции в ранглистата на АТP от понеделник.