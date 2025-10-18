Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Димитър Кузманов загуби полуфинала си на "Чаланджър”-а в Гърция

Димитър Кузманов загуби полуфинала си на "Чаланджър”-а в Гърция

  • 18 окт 2025 | 16:35
  • 34
  • 0
Димитър Кузманов загуби полуфинала си на "Чаланджър”-а в Гърция

Българинът Димитър Кузманов не успя да достигне осми финал в кариерата си на ниво "Чаланджър", след като отстъпи с 2:6, 6:2, 2:6 на чешкия тийнейджър Максим Мърва в двубой от турнира по тенис за мъже на твърди кортове в Херсонисос (Гърция). Той е с награден фонд 54 хиляди евро.

Мърва, на 18 години, е шампион на двойки за юноши от откритото първенство по тенис на САЩ през 2024.

Кузманов изигра слаб първи сет, в който спечели само 44% от разиграванията си на първи сервис и не успя да спре нито един от двата шанса на съперника за пробив. Мърва стигна до такива в петия и седмия гейм, след което сложи край на частта на собствено подаване и първи сетбол.

Втората част бе далеч по-хаотична. Двамата направиха по един пробив на старта, а Кузманов нанесе важен удар в следващите два гейма. Той първо защити четири разигравания за брейк на чеха, след което сам се възползва от своите четири и поведе с 3:1. Българинът доминираше до края и спечели с 6:2, а Мърва не успя да вземе гейм на собствен сервис.

Кузманов не само не успя да продължи серията си в третия сет, а и ролите на двамата се обърнаха. Чехът записа пробиви в четирите сервис-гейма на Кузманов и спечели собственото си подаване за 2:0 и 6:2 за победа в рамките на два часа и 14 минути.

Мърва ще играе финал с 446-ия в света Хари Уендълкен, който надви с 6:2, 6:4 испанеца Иняки Монтес-Де Ла Торе. Двамата играят за първа титла в сериите "Чаланджър" и са разделени само от 28 позиции в ранглистата на АТP от понеделник.

Следвай ни:

Още от Тенис

Медведев е само на победа от прекъсване на сушата

Медведев е само на победа от прекъсване на сушата

  • 18 окт 2025 | 16:01
  • 371
  • 0
Росица Денчева приключи на 1/4-финалите в Италия

Росица Денчева приключи на 1/4-финалите в Италия

  • 18 окт 2025 | 15:52
  • 294
  • 0
Елизара Янева спечели първа титла на двойки в кариерата си

Елизара Янева спечели първа титла на двойки в кариерата си

  • 18 окт 2025 | 15:49
  • 203
  • 0
Динко Динев отпадна на полуфиналите в Кигали

Динко Динев отпадна на полуфиналите в Кигали

  • 18 окт 2025 | 15:45
  • 177
  • 0
Глушкова загуби на полуфиналите в Ираклион

Глушкова загуби на полуфиналите в Ираклион

  • 18 окт 2025 | 15:35
  • 200
  • 0
Лейла Фернандес и Тереза Валентова ще играят за титлата в Осака

Лейла Фернандес и Тереза Валентова ще играят за титлата в Осака

  • 18 окт 2025 | 12:38
  • 314
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 1:1 Славия, двата тима с по 10 души на терена

Ботев 1:1 Славия, двата тима с по 10 души на терена

  • 18 окт 2025 | 16:40
  • 11848
  • 15
Полуфинал №1 на efbet Суперкупа: Левски 0:0 Берое! Следете мача ТУК!

Полуфинал №1 на efbet Суперкупа: Левски 0:0 Берое! Следете мача ТУК!

  • 18 окт 2025 | 16:34
  • 390
  • 0
11-те на Лудогорец и Спартак (Варна)

11-те на Лудогорец и Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 16:34
  • 552
  • 0
Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

  • 18 окт 2025 | 15:42
  • 19283
  • 9
Челси страда, но с впечатляваща ефективност матира Форест и може би предреши съдбата на Постекоглу

Челси страда, но с впечатляваща ефективност матира Форест и може би предреши съдбата на Постекоглу

  • 18 окт 2025 | 16:23
  • 6466
  • 6
Ямал и 17-годишен от школата са титуляри за Барселона (съставите)

Ямал и 17-годишен от школата са титуляри за Барселона (съставите)

  • 18 окт 2025 | 16:08
  • 1599
  • 1