Два български отбора са на полуфинал в най-силния корпоративен турнир по минифутбол в Европа

Исторически ден за българския минифутбол! Двата наши представители - ТЕЦ Марица Изток 2 (Стара Загора) и ORBIT (София), се класираха за полуфиналите на EURO Business Cup 2025 в Анталия, най-престижния корпоративен турнир по минифутбол в Европа. И двата тима ще излязат днес от 17:00 часа в битка за място на големия финал - и България вече има сигурен медал от надпреварата.

ТЕЦ "Марица Изток 2" изигра един от най-зрелищните мачове в турнира, в който си отмъсти на словашкия Micropoll за поражението в груповата фаза. След изоставане с 1:3, българите показаха огромен характер и обърнаха мача до 3:3, за да стигнат до победа след дузпи в четвъртфиналите

Голът на Пламен Иванов в последната секунда - странична ножица от почти ъгъла на терена, вдигна публиката на крака и се превърна в един от моментите на турнира.

Преди това Пламен Костов и Мирослав Маринов върнаха нашия тим в мача с точни изстрели. При дузпите българите бяха безпогрешни и заслужено продължиха напред. След успеха ТЕЦ "Марица Изток 2" ще играе в полуфинала срещу Hayotbank от Узбекистан.

Българският тим ORBIT направи истински подвиг, елиминирайки двукратния вицешампион Catena Racing от Румъния с 5:2. Срещу отбор, в който играят няколко световни шампиони, нашите момчета демонстрираха изумителна тактика, скорост и воля за победа.

Въпреки ранния гол на румънците още в 10-ата секунда, Илия Петков и Денис Иванов поведоха обрата с по два гола всеки, а Шаламанов добави четвъртото попадение за заслужения триумф.

След този успех ORBIT ще се изправи срещу Iran Entrepreneurs в другия полуфинал днес от 17:00 ч.

Двата полуфиналиста от България доказват, че родният корпоративен минифутбол е на изключително ниво. Независимо от изхода на днешните мачове, България вече е сигурен медалист, а всички фенове мечтаят за изцяло български финал в Анталия. Нека не забравяме и третото място на отбора на Лайтс Велико Търново по-рано тази година в Европейската Шампионска лига.