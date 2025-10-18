Щафетата на България четвърта във втора 1/4-финална серия на Световната купа по шорттрек

Щафетата на България за мъже завърши на четвърто място във втора четвъртфинална серия на 5000 метра на втората за сезона Световната купа по шорттрек в Монреал (Канада).

Иван Дончев, Асен Гюров, Стефан-Александър Кюмюрджиев и Максим Максимов финишираха за 7:10.661 минути и останаха зад тимовете на Италия, САЩ и Белгия. Италия и САЩ продължават на полуфиналите.

На 1500 метра Катрин Маноилова е седма във втора серия с 3:13.412 минути и ще премине през репешажите.

При мъжете на 1000 метра Асен Гюров е пети в четвърта серия с 1:36.068 минута, Иван Дончев четвърти в шеста с 1:28.208, а Максим Максимов трети в 13-а с 1:30.958. На репешажите Дончев се нареди втори в пета серия с 1:28.032 минути, но само победителите продължават напред. Максимов завърши на пето място в трета с 1:28.025 минута, а Гюров пети в четвърта с 1:29.918 минута.

Световната купа в Монреал продължава до неделя.