  Sportal.bg
  Зимни спортове
  3. Щафетата на България четвърта във втора 1/4-финална серия на Световната купа по шорттрек

Щафетата на България четвърта във втора 1/4-финална серия на Световната купа по шорттрек

  • 18 окт 2025 | 13:04
  • 166
  • 0
Щафетата на България за мъже завърши на четвърто място във втора четвъртфинална серия на 5000 метра на втората за сезона Световната купа по шорттрек в Монреал (Канада).

Иван Дончев, Асен Гюров, Стефан-Александър Кюмюрджиев и Максим Максимов финишираха за 7:10.661 минути и останаха зад тимовете на Италия, САЩ и Белгия. Италия и САЩ продължават на полуфиналите.

На 1500 метра Катрин Маноилова е седма във втора серия с 3:13.412 минути и ще премине през репешажите.

При мъжете на 1000 метра Асен Гюров е пети в четвърта серия с 1:36.068 минута, Иван Дончев четвърти в шеста с 1:28.208, а Максим Максимов трети в 13-а с 1:30.958. На репешажите Дончев се нареди втори в пета серия с 1:28.032 минути, но само победителите продължават напред. Максимов завърши на пето място в трета с 1:28.025 минута, а Гюров пети в четвърта с 1:29.918 минута.

Световната купа в Монреал продължава до неделя.

