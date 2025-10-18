Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Лейла Фернандес и Тереза Валентова ще играят за титлата в Осака

Лейла Фернандес и Тереза Валентова ще играят за титлата в Осака

  • 18 окт 2025 | 12:38
  • 192
  • 0
Лейла Фернандес и Тереза Валентова ще играят за титлата в Осака

Лейла Фернандес, последната останала поставена на турнира по тенис за жени в Осака, победи 35-годишната ветеранка Сорана Кърстя с 6:1, 2:6, 6:4 и се класира на финала. Надпреварата в Япония е на твърд корт, с награден фонд 275 хиляди долара и от ранг WTA 250.

На финала поставената под номер 4 Фернандес ще играе срещу 18-годишната квалификантка Тереза Валентова, която победи с 6:7(3), 6:4, 6:3 Жаклен Кристиан.

Фернандес и Кърстя играха равностойно до деветия гейм на третия сет, когато канадката стигна до четвъртия си пробив. Тя задържа преднината си на собствен сервис в следващия гейм и реализира втория мачбол за 6:3.

Фернандес, вицешампионка от откритото първенство на САЩ през 2021, ще играе за осми път на финал в кариерата си. През тази година тя достигна до топ 4 само на турнира от ранг УТА 500 във Вашингтон, където надигра Анна Калинская и заслужи четвърта титла в кариерата си.

Снимки: Imago

