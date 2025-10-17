България с 12 таланти на Европейското първенство в Будва

Българските боксьори влизат в поредно сериозно изпитание тази година. 12 наши таланти ще се качат на ринга в Будва в преследване на медали от Европейското първенство за ученици. Шампионатът в Черна гора започва в петък и ще се проведе до 26 октомври. Под наставленията на олимпийския шампион Петър Лесов и двукратния носител на приза Треньор на годината на България Петър Лесов, нашите момчета и момичета ще излязат, за да покажат най-доброто, на което са способни. Те влизат в конкуренция с представители на над 30 държави от Стария континент.
Първи на ринга ще се качат Ева Димитрова и Летисия Милева. Те ще боксират утре. Следобедната програма започва от 15:00 часа, а Димитрова е осми мач. Милева е 11-ти двубой във вечерната, която е с начален час от 19:00 ч.
Първи съперници на българските боксьори
На 18 октомври
Ева Димитрова (54 кг) – Розали Ухрова (Чехия)
Летисия Милева (57 кг) – Анастасия Мишура (Украйна)
На 19 октомври
Здравко Колев (40 кг) – Антимо Саси (Италия)
Вангел Субашиев (42 кг) – Кол Мийкан (Шотландия)
Иван Тотев (50 кг) – Евгений Ковач (Украйна)
Кристиян Димитров (60 кг) – Исмаил Исмаилов (Украйна)
На 20 октомври
Андриян Стойков (44 кг) – Хусам Фала (Израел)
Мартин Райчев (52 кг) – Албертас Улчинскас (Литва)
На 21 октомври
Ана Добрева (40 кг) – Ариана Пономарова (Украйна)
На 22 октомври
Валери Тодоров (80 кг) – Матиас Логкос (Гърция)
На 23 октомври
Никълъс Николов (66 кг) – Давид Толнай (Унгария)
На 24 октомври
Пресиян Генов (+90 кг) – Хамза Карафазлиоглу (Турция)