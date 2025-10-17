Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. България с 12 таланти на Европейското първенство в Будва

България с 12 таланти на Европейското първенство в Будва

  • 17 окт 2025 | 20:43
  • 300
  • 0
България с 12 таланти на Европейското първенство в Будва

Българските боксьори влизат в поредно сериозно изпитание тази година. 12 наши таланти ще се качат на ринга в Будва в преследване на медали от Европейското първенство за ученици. Шампионатът в Черна гора започва в петък и ще се проведе до 26 октомври. Под наставленията на олимпийския шампион Петър Лесов и двукратния носител на приза Треньор на годината на България Петър Лесов, нашите момчета и момичета ще излязат, за да покажат най-доброто, на което са способни. Те влизат в конкуренция с представители на над 30 държави от Стария континент.

Първи на ринга ще се качат Ева Димитрова и Летисия Милева. Те ще боксират утре. Следобедната програма започва от 15:00 часа, а Димитрова е осми мач. Милева е 11-ти двубой във вечерната, която е с начален час от 19:00 ч.

Първи съперници на българските боксьори

На 18 октомври
Ева Димитрова (54 кг) – Розали Ухрова (Чехия)
Летисия Милева (57 кг) – Анастасия Мишура (Украйна)

На 19 октомври
Здравко Колев (40 кг) – Антимо Саси (Италия)
Вангел Субашиев (42 кг) – Кол Мийкан (Шотландия)
Иван Тотев (50 кг) – Евгений Ковач (Украйна)
Кристиян Димитров (60 кг) – Исмаил Исмаилов (Украйна)

На 20 октомври
Андриян Стойков (44 кг) – Хусам Фала (Израел)
Мартин Райчев (52 кг) – Албертас Улчинскас (Литва)

На 21 октомври
Ана Добрева (40 кг) – Ариана Пономарова (Украйна)

На 22 октомври
Валери Тодоров (80 кг) – Матиас Логкос (Гърция)

На 23 октомври
Никълъс Николов (66 кг) – Давид Толнай (Унгария)

На 24 октомври
Пресиян Генов (+90 кг) – Хамза Карафазлиоглу (Турция)

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Зам.-министър Стоян Андонов откри Балканското по олимпийско таекуондо в Дупница

Зам.-министър Стоян Андонов откри Балканското по олимпийско таекуондо в Дупница

  • 17 окт 2025 | 15:44
  • 283
  • 0
Министър Иван Пешев се срещна с представители на ОСК ЦСКА след успешния ремонт на "Къро"

Министър Иван Пешев се срещна с представители на ОСК ЦСКА след успешния ремонт на "Къро"

  • 17 окт 2025 | 14:53
  • 501
  • 0
Български шампион по борба и лекоатлет са наказани заради допинг

Български шампион по борба и лекоатлет са наказани заради допинг

  • 17 окт 2025 | 09:31
  • 4406
  • 0
Зрелищна галавечер очаква националите ни в Полша

Зрелищна галавечер очаква националите ни в Полша

  • 16 окт 2025 | 18:33
  • 1107
  • 0
Теодор Христов се завръща на сцената на GLORY

Теодор Христов се завръща на сцената на GLORY

  • 16 окт 2025 | 18:24
  • 4165
  • 1
Джоузеф Паркър: Просто искам да се бия

Джоузеф Паркър: Просто искам да се бия

  • 16 окт 2025 | 15:58
  • 985
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вихрени 20 минути бяха достатъчни на Локо (Пд) да разбие Ботев (Враца)

Вихрени 20 минути бяха достатъчни на Локо (Пд) да разбие Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 21:53
  • 10847
  • 15
Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

  • 17 окт 2025 | 17:05
  • 39102
  • 95
ПСЖ 1:0 Страсбург, ранен гол на Баркола

ПСЖ 1:0 Страсбург, ранен гол на Баркола

  • 17 окт 2025 | 21:45
  • 904
  • 1
Веласкес подписа нов договор с Левски

Веласкес подписа нов договор с Левски

  • 17 окт 2025 | 14:20
  • 32597
  • 21
“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

  • 17 окт 2025 | 12:24
  • 41680
  • 126
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

  • 17 окт 2025 | 16:36
  • 40422
  • 121