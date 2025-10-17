Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Седем български тима участват в тазгодишното издание на Socca Champions League

Седем български тима участват в тазгодишното издание на Socca Champions League

  • 17 окт 2025 | 19:11
  • 359
  • 0

Седем български отбора участват в тазгодишното издание на Socca Champions League 2025 в Крит, Гърция. Тази година турнирът се очертава като най-мащабното събитие в минифутболния свят, обещаващо много емоции, зрелищни двубои и незабравими моменти.

Двубоите от груповата фаза стартираха днес, а турнирът ще продължи до 20 октомври.

Ето резултатите на родните тимове до този момент от надпреварата:

Тихо ми пази 1:0 КСБ (Полша)

МФК Булгари 2:7 Айнтрахт Шпандау (Германия)

Ред Файър 2:2 Спортинг Сноб (Албания)

Фен 0:12 ФК Регинал Флорести (Румъния)

ББС 0:2 Перла (Полша)

Криейтинг.бг 0:2 Ла Чорап (Румъния)

Тихо ми пази 2:3 Алкохол Старс (Гърция)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

България се смъкна до 91-во място в ранглистата на ФИФА, още 9 надолу и оставаме без право на глас за "Златната топка"

България се смъкна до 91-во място в ранглистата на ФИФА, още 9 надолу и оставаме без право на глас за "Златната топка"

  • 17 окт 2025 | 15:14
  • 15268
  • 11
Петър Карачоров: Доволен съм от желанието на децата, както и от създадените ситуации

Петър Карачоров: Доволен съм от желанието на децата, както и от създадените ситуации

  • 17 окт 2025 | 15:07
  • 783
  • 0
Спартак (Варна) събра 200 000 лева от кампанията си

Спартак (Варна) събра 200 000 лева от кампанията си

  • 17 окт 2025 | 14:56
  • 811
  • 4
Хулио Веласкес: С клуба гледаме в една посока! Имаме пълно доверие на Светльо Вуцов

Хулио Веласкес: С клуба гледаме в една посока! Имаме пълно доверие на Светльо Вуцов

  • 17 окт 2025 | 14:47
  • 10330
  • 10
ЦСКА обяви кампания за новия музей на клуба

ЦСКА обяви кампания за новия музей на клуба

  • 17 окт 2025 | 14:22
  • 2028
  • 0
Веласкес подписа нов договор с Левски

Веласкес подписа нов договор с Левски

  • 17 окт 2025 | 14:20
  • 29643
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 3:0 Ботев (Вр), Переа не прощава

Локомотив (Пд) 3:0 Ботев (Вр), Переа не прощава

  • 17 окт 2025 | 20:04
  • 3986
  • 6
Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

  • 17 окт 2025 | 17:05
  • 31308
  • 71
Веласкес подписа нов договор с Левски

Веласкес подписа нов договор с Левски

  • 17 окт 2025 | 14:20
  • 29643
  • 19
“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

  • 17 окт 2025 | 12:24
  • 38176
  • 109
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

  • 17 окт 2025 | 16:36
  • 32810
  • 72
Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

  • 17 окт 2025 | 13:57
  • 24692
  • 21