Седем български тима участват в тазгодишното издание на Socca Champions League

Седем български отбора участват в тазгодишното издание на Socca Champions League 2025 в Крит, Гърция. Тази година турнирът се очертава като най-мащабното събитие в минифутболния свят, обещаващо много емоции, зрелищни двубои и незабравими моменти.

Двубоите от груповата фаза стартираха днес, а турнирът ще продължи до 20 октомври.

Ето резултатите на родните тимове до този момент от надпреварата:

Тихо ми пази 1:0 КСБ (Полша)

МФК Булгари 2:7 Айнтрахт Шпандау (Германия)

Ред Файър 2:2 Спортинг Сноб (Албания)

Фен 0:12 ФК Регинал Флорести (Румъния)

ББС 0:2 Перла (Полша)

Криейтинг.бг 0:2 Ла Чорап (Румъния)

Тихо ми пази 2:3 Алкохол Старс (Гърция)