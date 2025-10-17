Програма за третия кръг в Sesame НБЛ

Третият кръг от Sesame Национална баскетболна лига стартира утре с мач, който винаги носи много емоции както на терена, така и по трибуните. Един срещу друг от 13:00 часа един срещу друг ще се изправят отборите на Левски и Миньор 2015.

от 18:00 часа пък Локомотив Пловдив приема тима на Шумен в зала "Сила".

В неделя от 18:00 часа Академик Бултекс 99 е домакин на Берое Стара Загора в зала "Сила".

По същото време Балкан гостува на Спартак Плевен в зала "Балканстрой".

Кръгът завършва с дербито между Рилски спортист и Черно море Тича, което ще се изиграе на 20 октомври (понеделник) от 19:15 часа в "Арена СамЕлион".