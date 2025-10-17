Българските таекуондисти обраха медалите в първия ден на Балканското първенство

Популярни
  17 окт 2025
Отличен старт за България бе даден на започналото вчера в гр.Дупница, Балканско първенство по олимпийско таекуондо. Общо 57 медала грабнаха нашите представители в дисциплината Спаринг за младежи и кадети, което отреди първото място в генералното класиране в двете категории. При младежите българските таекуондисти спечелиха общо 7 златни, 6 сребърни  и 9 бронзови отличия.  Също огромни поводи за радост имахме и при кадетите, където имаме 11 златни, 9 сребърни и 15 бронзови медали. Така с тези успехи за пореден път показваме, че за българските таекуондисти основната цел вече е спечелване на златен медал.

Иначе днес официално бе открито Балканското първенство, което се провежда в Спортната зала в гр.Дупница. Кметът на града Първан Дангов, зам.министърът на спорта Стоян Андонов, Н.П. Донг - бе Ким – посланик на Република Корея в България, Доктор Метин Сахин – Президент на Балканския таекуондо съюз, Апостол Константин – генерален секретар на Балканския таекуондо съюз, Александър Минев - генерален секретар на БФТ и още много други спортни, политически и представители на бизнеса личности, бяха сред официалните гости на събитието.

Участие в Балканското първенство взимат над 1200 състезатели от 13 балкански държави, а надпреварата ще продължи в периода 16-19 октомври. Освен Балканското първенство Дупница е домакин и на Балкан къп G1, като това е турнир, който носи точки за световната ранглиста. В него участие ще вземат представители на над 25 държави.

След Балканското първенство, следващото голямо събитие е Световното първенство по таекуондо за мъже и жени, което стартира на 23 октомври в Уси, Китай. Националният отбор на България вече е там и провежда своята подготовка, заедно с националните отбори на Йордания, Саудитска Арабия, Тунис и Великобритания.

