Паолини срещу Рибакина на 1/2-финалите в Нинбо

Поставената под номер 2 в схемата Джазмин Паолини се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Нинбо (Китай) от сериите WТА 500 с награден фонд над 1 милион долара.

Италианката запази надежди за класиране за финалите на WТА с успех над швейцарката Белинда Бенчич, побеждавайки златната медалистка от Олимпийските игри в Токио с 5:7, 7:5, 6:3.

Паолини ще се изправи в спор за място на финала срещу третата поставена Елена Рибакина, след като на родената в Русия казахстанка й отне по-малко от час, за да победи представителката на Австралия Айла Томлянович с 6:2, 6:0.

Двукратната финалистка от Големия шлем Паолини се нуждае от победа над Рибакина, за да се класира за финалите на WТА в Рияд следващия месец.

Мачът срещу шестата в схемата Бенчич на турнира на твърди кортове от серията WТА 500, който продължи 3:22 часа, беше най-дългият мач за сезона на Паолини.

A SEVENTH SEMIFINAL OF THE SEASON 🤩



After 3 hours 22 mins, @JasminePaolini triumphs 5-7, 7-5, 6-3 against Bencic 👏#NingboOpen pic.twitter.com/5MLtKQurnU — wta (@WTA) October 17, 2025

28-годишната швейцарка сервира за мача при резултат 5:4 във втория сет, но не успя да го завърши. Нейният импулс беше допълнително прекъснат в решаващия сет, когато тя взе медицинско прекъсване поради проблем с бедрото, докато изоставаше с 3:4.

"Една от най-трудните срещи, които съм играла, честно казано", каза Паолини, която беше финалистка на Откритото първенство на Франция и Уимбълдън миналата година. "

"Белинда е невероятна тенисистка и много добър човек. Днес тя също заслужаваше да спечели, така че беше наистина трудно. Радвам се, че останах в мача, защото в началото имах твърде много грешки. Не можах да намеря най-добрия си тенис, но след това просто се опитах да се боря за всяка точка и да обърна мача по някакъв начин", добави тя.

Арина Сабаленка, Ига Швьонтек, Коко Гоф, Аманда Анисимова, Джесика Пегула и Мадисън Кийс се класираха за финалите на WТА в Рияд, където все още има две свободни места.

Рибакина също остана в борбата за място на финалите на WТА, като наниза 7 аса, докато Томлянович направи 9 двойни грешки.

Dominant display 💪



Elena Rybakina puts in a clinical performance to win in straight sets against Tomljanovic and set up a semifinal against Paolini.#NingboOpen pic.twitter.com/pwvT2hf6AS — wta (@WTA) October 17, 2025

Бившата шампионка от "Уимбълдън" Рибакина вече е спечелила 50 мача тази година и се е класирала за седем полуфинала.

"Разбира се, би било хубаво да се класирам за финалите на WТА. Но знам, че за това все още трябва да спечеля много мачове. Не само тук, но и следващата седмица", каза казахстанката.

"Днес мисля, че сервирах добре. Не е лесно да играеш срещу Айла. Днес много неща се развиха по моя начин. Също така хванах някои линии. Като цяло съм щастлива, че спечелих в два сета. Очаквам с нетърпение утрешния ден", добави тя.

Четвъртата в схемата рускинята Екатерина Александрова победи американката МакКартни Кеслър с 6:3, 6:3. Следващата й съперничка ще бъде победителката от сблъсъка между местната фаворитка Чжу Лин и седмата в схемата Диана Шнайдер (Русия), които играят в момента.

Straight sets victory 👏



Ekaterina Alexandrova advances to the semifinals with a 6-3, 6-3 win over Kessler.#NingboOpen pic.twitter.com/yd8UTwhzaP — wta (@WTA) October 17, 2025