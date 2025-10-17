Вратарят на Ман Юнайтед избрал този пост, защото не искал да тича

Лятното попълнение на Манчестър Юнайтед Сене Ламенс е станал вратар, защото не и искал да тича много и да бъде сменян. Това разкри брат му Том в интервю за “Атлетик”. Ламенс го очаква най-големият тест в кариерата му в неделя, когато “червените дяволи” гостуват на Ливърпул. Преди паузата за националните отбори той изигра първия си мач с екипа на Ман Юнайтед и се представи добре при победата над Съндърланд с 2:0.

Футболната история на Ламенс започва в малкото градче Ерпе-Мере, което се намира между Брюксел и Гент. Семейството му е свързано с местния клуб Бамбрюж. Баща му е бивш играч на клуба и в един период е треньор на юношите. В началото Сен е играл като нападател и е показвал потенциал на тази позиция.

Той обаче се мести на вратата, тъй като не му е харесвало да тича. “Промяната стана най-вече защото, той не искаше да бъде сменян. Освен това въобще не му харесваше да тича на тренировките”, разказва брат му Том.

Баща му го изпраща на лагер за вратари с надеждата, че това ще го откаже да играе на този пост, но се случва обратното. Сен се развива като вратар и с неговия ръст и подвижност се превръща в един от най-добрите млади таланти на тази позиция, което доведе и до трансфер в Манчестър Юнайтед.