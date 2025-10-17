Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  Трети пореден полуфинал за Медведев

Трети пореден полуфинал за Медведев

  • 17 окт 2025 | 16:33
  • 228
  • 0
Трети пореден полуфинал за Медведев

Руснакът Даниил Медведев преодоля Фабиан Марожан (Унгария) и се класира на полуфинал на турнира по тенис от категорията АТР 250 в Алмати (Казахстан).

Медведев, който е поставен под номер 2 в схемата на турнира, се справи с противника си със 7:5, 6:2. Следващият съперник на руснака е Джеймс Дъкуърт от Австралия.

33-годишният Дъкуърт, който стигна до тука след като излезе от квалификациите, преодоля за 90 минути игра Флавио Коболи (Италия) с 6:3, 6:2.

Бившият играч номер 1 в ранглистата на АТР  се класира за третия си пореден полуфинал в Тура. Той беше принуден да спаси три сетбола при свой сервис при резултат 4:5 в първия сет, но бързо намери своя ритъм на игра и вкара 27 уинъра срещу само 12 непредизвикани грешки в мач, в който предимно контролираше събитията на корта.

Медведев е шампион от финалния турнир за 2020-а година, а започна октомври като номер 20 в подреждането. В стремежа си да се добере до тазгодишното издание, той вече се вдигна с две стъпки нагоре и в момента е 13-и. Шесткратен участник на финали на турнирите от Големия шлем, Медведев се бори за първа титла в Тура от 2023-а година.

В другата част на схемата Алекс Микелсен (САЩ) преодоля Шинтаро Мочизуки (Япония) в три сета с 6:3, 3:6, 6:2 и запази надеждите си за спечелване на първата си титла от ATP. С достигането си до третия си полуфинал през 2025-а година американецът спечели 25-та победа за втори пореден сезон. В съботния сблъсък той ще се изправи срещу Ян-Ленард Щруф или Корантен Муте,.които играят по-късно днес.

