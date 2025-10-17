Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Холгер Руне сменя хранителния си режим

Холгер Руне сменя хранителния си режим

  • 17 окт 2025 | 16:28
  • 242
  • 0
Холгер Руне сменя хранителния си режим

Датчанинът Холгер Руне заяви, че ще промени хранителния си режим в опит да премине на следващото ниво след един непостоянен сезон.

22-годишният тенисист, който в момента участва на турнира в Стокхолм, спечели титлата в Барселона и достигна до финала на Индиън Уелс, но не успя да се класира в топ 10 на световната ранглиста.

"Говорих много с щаба си след Шанхай. Това беше едно от големите разочарования, които изпитвах на корта. Обсъдихме го обстойно и намерихме някои решения", каза Руне пред спортния уебсайт SpilXsperten.

Десетият поставен Руне загуби от квалификанта Валентен Вашро на четвъртфиналите в Шанхай, като монегаският играч, номер 204 в света, спечели турнира и постави рекорд като най-ниско класираният играч, триумфирал на турнир от АТП Мастърс 1000.

"Разбира се, може да се прави повече физическа подготовка и това е, върху което също трябва да се съсредоточа в предсезонната подготовка. Но ние проучихме диетата ми, за да видим какво мога да ям, за да се чувствам по-добре. Очевидно става въпрос за това да си набавям правилните зеленчуци, ориз и паста в точното време, за да може тялото ми да се чувства по-добре. Това са основни неща, адски важни, за да се представя на ниво. Така че това е, което проучваме", коментира Руне.

"Сезонът ми определено имаше своите възходи и падения. Имах както добри, така и не толкова добри седмици. В момента се фокусирам само върху настоящето и върху това да играя добре в Стокхолм", каза той, цитиран от агенция Ройтерс.

Поставеният под номер 1 Руне се изправя срещу аржентинеца Томас Ечевери на четвъртфиналите на турнира АТП 250 в Стокхолм.

Руне също се включи в спора за скоростта на кортовете, след като швейцарската тенис легенда Роджър Федерер, наред с други, предположи, че организаторите са избрали по-бавни настилки.

"Всъщност мисля, че по-бавни са по-скоро топките, отколкото настилката. Сигурен съм, че нещо се е променило след пандемията. Материалите в топките са се променили. Говорил съм и с много настоящи и бивши играчи за това", заяви той.

Следвай ни:

Още от Тенис

Донски отпадна драматично след обрат на "Чаланджър"-а в Олбия

Донски отпадна драматично след обрат на "Чаланджър"-а в Олбия

  • 17 окт 2025 | 15:04
  • 317
  • 0
Лиа Каратанчева приключи на WТА 125 в Мексико

Лиа Каратанчева приключи на WТА 125 в Мексико

  • 17 окт 2025 | 13:24
  • 343
  • 0
Наоми Осака се отказа преди четвъртфиналите в Осака

Наоми Осака се отказа преди четвъртфиналите в Осака

  • 17 окт 2025 | 13:19
  • 341
  • 0
Денислава Глушкова в Топ 4 на турнир в Гърция

Денислава Глушкова в Топ 4 на турнир в Гърция

  • 17 окт 2025 | 12:05
  • 310
  • 0
Денчева и Янева ще бъдат съпернички на полуфиналите на двойки в Санта Маргерита ди Пула

Денчева и Янева ще бъдат съпернички на полуфиналите на двойки в Санта Маргерита ди Пула

  • 17 окт 2025 | 12:04
  • 273
  • 0
Денислава Глушкова ще играе на 1/4-финалите в Ираклион

Денислава Глушкова ще играе на 1/4-финалите в Ираклион

  • 17 окт 2025 | 08:50
  • 413
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

  • 17 окт 2025 | 17:05
  • 5828
  • 1
Веласкес подписа нов договор с Левски

Веласкес подписа нов договор с Левски

  • 17 окт 2025 | 14:20
  • 20414
  • 15
“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

  • 17 окт 2025 | 12:24
  • 29369
  • 76
Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

  • 17 окт 2025 | 13:57
  • 16697
  • 15
Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

  • 17 окт 2025 | 10:52
  • 6959
  • 2
Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

  • 17 окт 2025 | 09:24
  • 23866
  • 61