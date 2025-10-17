Холгер Руне сменя хранителния си режим

Датчанинът Холгер Руне заяви, че ще промени хранителния си режим в опит да премине на следващото ниво след един непостоянен сезон.

22-годишният тенисист, който в момента участва на турнира в Стокхолм, спечели титлата в Барселона и достигна до финала на Индиън Уелс, но не успя да се класира в топ 10 на световната ранглиста.

"Говорих много с щаба си след Шанхай. Това беше едно от големите разочарования, които изпитвах на корта. Обсъдихме го обстойно и намерихме някои решения", каза Руне пред спортния уебсайт SpilXsperten.

Десетият поставен Руне загуби от квалификанта Валентен Вашро на четвъртфиналите в Шанхай, като монегаският играч, номер 204 в света, спечели турнира и постави рекорд като най-ниско класираният играч, триумфирал на турнир от АТП Мастърс 1000.

"Разбира се, може да се прави повече физическа подготовка и това е, върху което също трябва да се съсредоточа в предсезонната подготовка. Но ние проучихме диетата ми, за да видим какво мога да ям, за да се чувствам по-добре. Очевидно става въпрос за това да си набавям правилните зеленчуци, ориз и паста в точното време, за да може тялото ми да се чувства по-добре. Това са основни неща, адски важни, за да се представя на ниво. Така че това е, което проучваме", коментира Руне.

"Сезонът ми определено имаше своите възходи и падения. Имах както добри, така и не толкова добри седмици. В момента се фокусирам само върху настоящето и върху това да играя добре в Стокхолм", каза той, цитиран от агенция Ройтерс.

Поставеният под номер 1 Руне се изправя срещу аржентинеца Томас Ечевери на четвъртфиналите на турнира АТП 250 в Стокхолм.

Руне също се включи в спора за скоростта на кортовете, след като швейцарската тенис легенда Роджър Федерер, наред с други, предположи, че организаторите са избрали по-бавни настилки.

"Всъщност мисля, че по-бавни са по-скоро топките, отколкото настилката. Сигурен съм, че нещо се е променило след пандемията. Материалите в топките са се променили. Говорил съм и с много настоящи и бивши играчи за това", заяви той.