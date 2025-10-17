Донски отпадна драматично след обрат на "Чаланджър"-а в Олбия

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 125" в Олбия (Италия) с награден фонд 181 250 евро.

Донски и Денис Молчанов (Украйна) отстъпиха в оспорван двубой от французите Артур Реймон и Лука Санчес с 3:6, 7:6(2), 7:10 за 87 минути на корта.

Двамата загубиха подаването си в осмия гейм и изостанаха в резултата, но във втория сет успяха да спечелят тайбрека със 7:2 и да изравнят. В третата част Донски и Молчанов взеха аванс от 6:5, но после загубиха пет от следващите шест разигравания и приключиха участие в надпреварата.

27-годишният българин все пак си осигури 1570 евро и 45 точки за световната рантгиста при дуетите, в която той заема 145-ото място.

Донски има три финала на двойки в сериите "Чалънджър" през този сезон - в Брага през септември, в Тунис през май и в Кигали през март, когато печели първата си титла във веригата.