Оттеглилата се Ариарне Титмус се гордее със съперничеството си с Кейти Ледецки

Оттеглилата се от плуването олимпийска шампионка Ариарне Титмус (Австралия) отдаде значимото на Кейти Ледецки за това, че е била "Голиат", когото е трябвало да пребори, за да достигне върха в плуването.

В първата си публична изява, откакто приключи кариерата си в четвъртък, 25-годишната австралийка заяви, че нейният треньор Дийн Боксал е представил съперничеството й с Ледецки в библейски план.

"Дийн ми каза снощи, че когато е имало Давид и Голиат, Бог можел да даде короната на Давид, но Той му изпратил Голиат и Давид трябвало да го победи, за да получи короната", каза Титмус пред медиите в Бризбейн.

"Вярвам, че най-доброто състезание с Кейти Ледецки беше моят Голиат. Толкова се гордея с начина, по който приех това предизвикателство", добави тя.

Титмус стартира забележителната си кариера на Световното първенство през 2019 година, когато отне короната на американската легенда на 400 метра свободен стил.

Две години по-късно Титмус завоюва и олимпийската титла в Токио и успешно я защити на миналогодишните игри в Париж, побеждавайки американката и канадката Съмър Макинтош в сблъсък, наречен "състезанието на века".

Титмус, която има прякора "Терминатор", също завърши втора след Ледецки в класически финал на 800 метра в Париж.

Австралийката разкри, че съперничеството им е прераснало в приятелство извън басейна и е била трогната, че Ледецки е била сред първите, които са я поздравили за новината за оттеглянето й.

"Хората говорят за съперничество в спорта, но можеш да оставиш всичко в басейна и пак да си добър човек, когато не се състезаваш", каза тя.

"Кейти беше един от първите хора, които ми изпратиха лично съобщение – поздравиха ме, казаха, че ще им липсвам и ми благодариха за предизвикателството. Чувствам се наистина горда с тази връзка", добави олимпийската шампионка.

Докато 28-годишната Ледецки се стреми към още олимпийска слава в Лос Анджелис през 2028 година, Титмус каза, че ще продължи да гради медийна кариера, след като е работила като телевизионен коментатор по време на Световното първенство по плуване в Сингапур. Тя също така се надява да допринесе за спорта като ментор.

Тя каза, че не съжалява за нищо от плувната си кариера или за това, че се е отказала в разцвета на силите си, и се съмнява, че някога ще може да се върне в басейна.

"Плуването е всичко за мен. То ми даде толкова много възможности и . . . преживявания, които много хора не получават. Да се откажа от това е трудно. Но аз също имам перспективата на някой, който е бил на върха и е направил всичко. Знам какво е да спечелиш олимпийско злато. Сега мога да рационализирам живота си без плуването и съм доволна от това", коментира Титмус, цитирана от агенция Ройтерс.