Лиа Каратанчева приключи на WТА 125 в Мексико

Българската националка за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите УТА 125 в Тампико (Мексико) с награден фонд 115 хиляди долара.

Каратанчева и Валерия Страхова (Украйна), поставени под номер 2, загубиха от Джесика Инохоса Гомес (Мексико) и Сахаджа Ямалапали (Индия) с 1:6, 5:7 за 82 минути. Те взеха само гейм в първия сет, а във втората част на два пъти излизаха с пробив напред, но не успяха да задържат аванса си и допуснаха обрат.

22-годишната софиянка беше елиминирана и в първия кръг на надпреварата на сингъл.