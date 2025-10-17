Популярни
  2. Тенис
  3. Наоми Осака се отказа преди четвъртфиналите в Осака

Наоми Осака се отказа преди четвъртфиналите в Осака

  • 17 окт 2025 | 13:19
  • 213
  • 0
Наоми Осака се отказа преди четвъртфиналите в Осака

Поставената под номер 1 Наоми Осака се отказа преди четвъртфиналите на турнира по тенис на родна земя в Япония заради контузия на левия крак, съобщи АП.

Така съперничката на четирикратната победителка в състезания от Големия шлем - Жаклин Кристиан (Румъния), се класира без игра за полуфиналите на надпреварата на твърда настилка от сериите УТА 250 в Осака с награден фонд 275094 долара.

Вицешампионката от Откритото първенство на САЩ през 2021 година Лейла Фернандес (Канада), четвърта в схемата, също достигна до топ 4 в турнра след успех над Ребека Шрамкова (Словакия) със 7:6(2), 6:3 за 96 минути.

Шрамкова сервираше за първия сет при 6:5 гейма, но допусна обрат, а във втората част тя поведе с 2:0, но Фернандес направи ключова серия от четири поредни гейма, след което запази аванса си до края.

