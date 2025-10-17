Популярни
  Баскетболист на Сан Антонио ще пропусне началото на сезона в НБА

Баскетболист на Сан Антонио ще пропусне началото на сезона в НБА

  • 17 окт 2025 | 12:31
Баскетболистът на Сан Антонио Спърс Джереми Сохан ще пропусне първия мач на тима за сезона в НБА срещу Далас в сряда поради изкълчена лява китка, съобщава АП.

Сохан се контузи на тренировка в сряда, след като беше близо до завръщане след травма на прасеца.

Той контузи прасеца си през август, докато тренираше с полския национален отбор. Травмата го принуди да пропусне Европейското първенство по баскетбол за мъже с тима на Полша, както и предсезонната програма на Сан Антонио.

Сан Антонио също ще започне сезона без Де'Аарън Фокс, който се възстановява от разтегнато подколянно сухожилие. "Шпорите" заявиха, че се очаква Фокс и Сохан да се завърнат до втория или третия мач от сезона.

Сохан е постигал средно по 11.4 точки, 6.5 борби и 2.4 асистенции в 54 мача през миналия сезон.

