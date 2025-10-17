Лука Дончич става официален посланик на футболния Мондиал 2026

Словенският баскетболен национал Лука Дончич беше посочен за официален посланик на Световното първенство по футбол през следващата година, на което САЩ ще бъде съдомакин и някои от мачовете ще се играят в Лос Анджелис.

"Горд съм, че бъда обществен посланик за Мондиал 2026 в Лос Анджелис", каза 26-годишният баскетболист на Лос Анджелис Лейкърс, цитиран от изданието Eurohoops.net.

"Световното първенство е най-голямото спортно събитие, така че съм много развълнуван. Винаги съм гледал футбол, още откакто бях дете. Гледам и сега. Със сигурност е част от живота ми", добави Дончич.

"Мисля, че Лос Анджелис е много хубав град", каза суперзвездата на Лейкърс и продължи:

"Имаме много култура. Футболът става все по-популярен в САЩ, особено в Лос Анджелис, така че мисля, че поради това, е идеален за домакинство. Спортът може да извлече най-доброто от хората, особено Световното първенство. Всички се събират, за да гледат Световното първенство, да гледат как най-добрите футболисти играят за страната си. Заради това вдъхновява не само децата, но и всички. Много съм развълнуван да бъда негов посланик."

С новата си роля Лука Дончич ще се присъедини към Меджик Джонсън в списъка с посланици на Мондиал 2026 в Лос Анджелис. Световното първенство по футбол през следващото лято ще се проведе в 16 града в Съединените щати, Мексико и Канада.