Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Български шампион по борба и лекоатлет са наказани заради допинг

Български шампион по борба и лекоатлет са наказани заради допинг

  • 17 окт 2025 | 09:31
  • 207
  • 0
Български шампион по борба и лекоатлет са наказани заради допинг

Двама български спортисти получиха наказания от родната Антидопингова централа. Това става ясно от обновения списък на санкционираните.

За 2025 г. уличените в употреба на забранени вещества спортисти или такива, нарушили разпоредбите, са вече 7.

Най-пресните случаи са борецът Джемал Али и лекоатлетът Велин Коваленко.

Джемал Али

Борецът в свободния стил е уличен в употреба на дехидрохлорметилтестостерон. Али е наказан със спиране на правата за 3 години - до юли 2028 г.

Джемал Али е европейски вицешампион за юноши от 2018 г. Той стигна до схватка за бронза на европейското първенство през 2020 г. при мъжете в категория до 79 кг.

Пробата му е взета по време на състезание.

Велин Коваленко

31-годишният Коваленко се изявява в бяганията на 400 и 800 метра. Атлетът от Берое е наказан за 4 години заради неявяване и отказ от проба без уважителна причина. Той ще може да се състезава отново след 12 август 2029 г.

През август 2025 г. Коваленко участва на 400 метра в националния шампионат и финишира трети, като вероятно именно тогава не е дал проба.

Със спрени състезателни права е и сумистът Пенчо Дочев. Той е бил тестван от Международната федерация ISF на 25 май и в пробата му са открити тестостерон и норандростерон.

По казуса му се очаква решение, а от 30 август той няма право да участва в спортни събития.

btvsport.bg

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Зрелищна галавечер очаква националите ни в Полша

Зрелищна галавечер очаква националите ни в Полша

  • 16 окт 2025 | 18:33
  • 1011
  • 0
Теодор Христов се завръща на сцената на GLORY

Теодор Христов се завръща на сцената на GLORY

  • 16 окт 2025 | 18:24
  • 3999
  • 1
Джоузеф Паркър: Просто искам да се бия

Джоузеф Паркър: Просто искам да се бия

  • 16 окт 2025 | 15:58
  • 808
  • 0
Първият по рода си SENSHI лагер с покани започна

Първият по рода си SENSHI лагер с покани започна

  • 16 окт 2025 | 15:03
  • 393
  • 0
Ивайло Гоцев: Двубоят Пулев срещу Гасиев е подписан, потвърден и финализиран!

Ивайло Гоцев: Двубоят Пулев срещу Гасиев е подписан, потвърден и финализиран!

  • 16 окт 2025 | 12:52
  • 1026
  • 0
Мурат Гасиев: Ще бъда горд да върна титлата на WBA обратно в Русия

Мурат Гасиев: Ще бъда горд да върна титлата на WBA обратно в Русия

  • 16 окт 2025 | 12:48
  • 2982
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 08:00
  • 2069
  • 3
Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

  • 16 окт 2025 | 23:56
  • 14174
  • 12
Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

  • 17 окт 2025 | 06:30
  • 2420
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

  • 17 окт 2025 | 07:00
  • 1620
  • 0
Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

  • 16 окт 2025 | 17:32
  • 75930
  • 192
Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

  • 16 окт 2025 | 19:21
  • 47923
  • 174