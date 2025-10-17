Български шампион по борба и лекоатлет са наказани заради допинг

Двама български спортисти получиха наказания от родната Антидопингова централа. Това става ясно от обновения списък на санкционираните.

За 2025 г. уличените в употреба на забранени вещества спортисти или такива, нарушили разпоредбите, са вече 7.

Най-пресните случаи са борецът Джемал Али и лекоатлетът Велин Коваленко.

Джемал Али

Борецът в свободния стил е уличен в употреба на дехидрохлорметилтестостерон. Али е наказан със спиране на правата за 3 години - до юли 2028 г.

Джемал Али е европейски вицешампион за юноши от 2018 г. Той стигна до схватка за бронза на европейското първенство през 2020 г. при мъжете в категория до 79 кг.

Пробата му е взета по време на състезание.

Велин Коваленко

31-годишният Коваленко се изявява в бяганията на 400 и 800 метра. Атлетът от Берое е наказан за 4 години заради неявяване и отказ от проба без уважителна причина. Той ще може да се състезава отново след 12 август 2029 г.

През август 2025 г. Коваленко участва на 400 метра в националния шампионат и финишира трети, като вероятно именно тогава не е дал проба.

Със спрени състезателни права е и сумистът Пенчо Дочев. Той е бил тестван от Международната федерация ISF на 25 май и в пробата му са открити тестостерон и норандростерон.

По казуса му се очаква решение, а от 30 август той няма право да участва в спортни събития.

