Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Девет българчета се класираха за четвъртфиналите на ITF турнира в Пазарджик

Девет българчета се класираха за четвъртфиналите на ITF турнира в Пазарджик

  • 17 окт 2025 | 08:39
  • 186
  • 0
Девет българчета се класираха за четвъртфиналите на ITF турнира в Пазарджик

Девет български тенисисти (четирима юноши и пет девойки) се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира от категория J30 на ITF в Пазарджик.

В рамките на две седмици ТК „Фаворит" е домакин на два поредни турнира от календара на ITF. Тези турнири са огромен шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

За четвъртфиналите на сингъл при юношите се класираха Станислав Косев, Пламен Колев, Петър Иванчев и Борис Начев, а при девойките Андрея Глушкова, Александра Рангелова, Никол Нунева, Кристина Кънева и Рая Стайкова.

Юноши, 1/8-финали:

№1 Станислав Косев – Стефан Новковски (Република Северна Македония) 6:1, 6:1

№7 Пламен Колев – Ван Сон Дидони (Италия) 6:0, 6:4

№8 Петър Иванчев – №11 Давид Черчел (Румъния) 6:4, 7:5

№14 Борис Начев – Родион Четвериков (Украйна) 6:3, 0:6, 6:4

№14 Любен Хубенов – №4 Павле Стойликович (Сърбия) 3:6, 0:6

№15 Мартин Бонев – №3 Алекса Постич (Сърбия) 2:6, 7:5, 3:6

Якоб Ясин – №9 Рареш Сарацин (Румъния) 3:6, 3:6

Девойки, 1/8-финали:

№1 Андрея Глушкова – №13 Клои Уонг (Швейцария) 6:0, 6:1

№2 Александра Рангелова – Рая Маркова 6:3, 6:1

№3 Никол Нунева – Радина Средкова 6:2, 6:2

№5 Кристина Кънева – №12 Габриела Йорданеску (Румъния) 6:1, 6:3

Рая Стайкова – Анастасия Архипова (Украйна) 5:7, 6:3, 6:0

№11 Сирма Манчева – №6 Ана Лазар (Румъния) 4:6, 4:6

Мелани Стоичкова – Карина Капузу (Румъния) 3:6, 3:6

Следвай ни:

Още от Тенис

Синер с бърза победа срещу Джокович на 1/2-финала на турнира "Шестимата крале"

Синер с бърза победа срещу Джокович на 1/2-финала на турнира "Шестимата крале"

  • 16 окт 2025 | 23:18
  • 7531
  • 1
Джокович е амбициран да играе колкото може по-дълго

Джокович е амбициран да играе колкото може по-дълго

  • 16 окт 2025 | 19:50
  • 1514
  • 0
Световната тенис федерация ще смени името си на World Tennis

Световната тенис федерация ще смени името си на World Tennis

  • 16 окт 2025 | 19:09
  • 962
  • 0
Паолини е 1/4-финалистка в Китай

Паолини е 1/4-финалистка в Китай

  • 16 окт 2025 | 17:34
  • 480
  • 0
Сестри Стоеви загубиха на турнир в Дания

Сестри Стоеви загубиха на турнир в Дания

  • 16 окт 2025 | 17:25
  • 633
  • 0
Яник Синер още не е сигурен за Купа "Дейвис"

Яник Синер още не е сигурен за Купа "Дейвис"

  • 16 окт 2025 | 17:00
  • 2445
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 08:00
  • 2029
  • 3
Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

  • 16 окт 2025 | 23:56
  • 14109
  • 12
Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

  • 17 окт 2025 | 06:30
  • 2400
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

  • 17 окт 2025 | 07:00
  • 1601
  • 0
Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

  • 16 окт 2025 | 17:32
  • 75851
  • 192
Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

  • 16 окт 2025 | 19:21
  • 47833
  • 174