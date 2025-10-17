Девет българчета се класираха за четвъртфиналите на ITF турнира в Пазарджик

Девет български тенисисти (четирима юноши и пет девойки) се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира от категория J30 на ITF в Пазарджик.

В рамките на две седмици ТК „Фаворит" е домакин на два поредни турнира от календара на ITF. Тези турнири са огромен шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

За четвъртфиналите на сингъл при юношите се класираха Станислав Косев, Пламен Колев, Петър Иванчев и Борис Начев, а при девойките Андрея Глушкова, Александра Рангелова, Никол Нунева, Кристина Кънева и Рая Стайкова.

Юноши, 1/8-финали:

№1 Станислав Косев – Стефан Новковски (Република Северна Македония) 6:1, 6:1

№7 Пламен Колев – Ван Сон Дидони (Италия) 6:0, 6:4

№8 Петър Иванчев – №11 Давид Черчел (Румъния) 6:4, 7:5

№14 Борис Начев – Родион Четвериков (Украйна) 6:3, 0:6, 6:4

№14 Любен Хубенов – №4 Павле Стойликович (Сърбия) 3:6, 0:6

№15 Мартин Бонев – №3 Алекса Постич (Сърбия) 2:6, 7:5, 3:6

Якоб Ясин – №9 Рареш Сарацин (Румъния) 3:6, 3:6

Девойки, 1/8-финали:

№1 Андрея Глушкова – №13 Клои Уонг (Швейцария) 6:0, 6:1

№2 Александра Рангелова – Рая Маркова 6:3, 6:1

№3 Никол Нунева – Радина Средкова 6:2, 6:2

№5 Кристина Кънева – №12 Габриела Йорданеску (Румъния) 6:1, 6:3

Рая Стайкова – Анастасия Архипова (Украйна) 5:7, 6:3, 6:0

№11 Сирма Манчева – №6 Ана Лазар (Румъния) 4:6, 4:6

Мелани Стоичкова – Карина Капузу (Румъния) 3:6, 3:6