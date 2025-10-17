Борусия (М) гласува доверие на треньора си

Еуген Полански за момента остава начело на Борусия Мьонхенгладбах, заяви спортният директор на германския клуб Роувен Шрьодер в четвъртък.

"Не сме си поставили времеви срокове. Надяваме се, че той ще внесе положителна енергия като наш треньор. Впечатленията ни са доста добри", заяви Шрьодер по време на представянето си.

До момента Полански беше треньор на състава на Борусия до 23 години, който е един от петте най-популярни клуба в Германия. Специалистът замени Херардо Сеоане, който беше уволнен през септември след три равенства и три поражения.

Шрьодер беше привлечен на мястото на Роланд Виркус, напуснал през миналия месец.

"Вярвам и съм убеден, че това е правилен ход", каза още Шрьодер за решението да работи в ръководния екип на Мьонхенгладбах.

Снимки: Gettyimages