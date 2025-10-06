Новият треньор на Борусия (Мьонхенглабдах) ще продължи да води тима след вчерашното равенство

Еуген Полански заяви, че ще остане треньор на Борусия Мьонхенгладбах поне за още един мач в Бундеслигата, съобщи ДПА. "Получих сигнал, че мога да продължа", каза Полански след равенството срещу Фрайбург (0:0) в неделя. Тимът от Мьонхенгладбах е на предпоследното място и единственият тим в първенството, който още няма победа, като е записал три равенства и три загуби. Следващият мач след паузата е срещу Унион Берлин на 17 октомври.

Полански по принцип води тима до 23 години, но бе назначен за заместник след уволнението на Жерардо Сеаоне миналия месец. Той направи равенства срещу Байер Леверкузен и Фрайбург, но също и загуба от Айнтрахт Франкфурт с 4:6, като отборът изоставаше в резултата с 0:6 след 47 минути игра. Полански заяви, че ще продължи напред с отбора, като "има много добра подкрепа от всички, от мениджмънта, от треньорския щаб и от тима".

"Има две седмици преди Унион. Може би след това ще имаме разговори. За мен фокусът в момента е паузата, в която искаме да работим върху определени неща с играчите, които остават", каза специалистът. "Нямам търпение за мача с Унион. Имаме много работа. Ако това продължи по-дълго, ще бъда щастлив", добави той.

Финалното решение ще бъде взето от новия спортния директор, който ще дойде след уволнението на Роланд Фиркус. Мениджърът Щефан Щегеман говори за "окуражаващи преговори" с кандидатите.

Халфът Филип Зандер похвали Полански, като каза, че "той е човек, който общува много добре с футболистите, защото е самият той на терена неотдавна. Това създава връзка и мисля, че това носи доброто чувство в тима."

"Да имаме дефанзивен или офанзивен план е едно нещо. Да го осъществиш е друго. Мисля, че той обръща голямо значение на това. И мисля, че сме на прав път", каза още Зандер.

Снимки: Gettyimages