Загуба за Берое в Еврокъп

  • 16 окт 2025 | 23:39
Тимът на Берое отстъпи пред швейцарския Фрибург с 62:84 (13:22, 23:19, 8:26, 18:17) като домакин в Стара Загора в двубой от втория кръг в група L на турнира Еврокъп. Баскетболистките от Стара Загора претърпяха втора загуба, а Фрибург записа втори успех, който го изведе начело във временното подреждане. Българският отбор е последен, четвърти, като преди него се нареждат полският Шленза и Вилньов д'Аск с по една победа и една загуба.

Старозагорки стартираха мотивирано и имаха аванс от 9:2 след две минути и половина игра. До средата на първата четвърт обаче гостите обърнаха до 10:9 и водеха с 22:13 в края й.

Баскетболистките на Фрибург задържаха водачеството до почивката, откъсвайки се с 11 точки при 32:21. Берое успя да се доближи на 3 точки при 32:35, а при оставащи минута и половина от първото полувреме с два точни наказателни удари Валерия Алексиева съкрати дистанцията до 2 точки – 36:38, като на почивката домакините изоставаха с 36:41.

Гостите напълно наложиха превъзходството си в третия период, когато старозагорки отбелязаха само 8 точки срещу 26 за Фрибург, а разликата беше 23 точки – 67:44 след 30 минути игра. До края на срещата Берое не успя да се противопостави на швейцарския отбор, който уверено стигна до успеха.

Евгения Василева и Елизабет Елиът реализираха по 12 точки за домакините. Василева овладя 8 борби, а Елиът добави 6 борби и 2 асистенции. Златка Маданкова се включи с 11 точки.

В следващия кръг от турнира Еврокъп Берое ще приеме шампиона от миналия сезон Вилньов д'Аск от Франция на 23 октомври в Стара Загора.

